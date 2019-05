Vremenske neprilike ojadile voćare

Grad, snijeg, kiša, mraz, i tako u krug, loše vremenske prilike za ovo doba godine nepovoljno su uticale i na voće. Roda kruške, šljive i breskve, ove godine gotovo da neće biti, tvrde voćari. Nakon jutrošnjeg mraza zašli su u svoje voćnjake i imali su šta da vide. Kažu, štete će biti velike.

“Mislimo da će tu biti najviše plodova za industriju, odnosno da će to biti treća klasa, pošto ova faza i ove temperature koje su bile, znači, to će biti prsten ona jabuka, to će biti jabuka koja će imati okolo prsten jedan, mrežicu, i koja ne može da ide na tržište kao prva klasa. Ja imam 17 hektar, pa računam da će sigurno najmanje 150 do 200 hiljada maraka biti štete,” kaže Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.

Da li ima i kolike su štete, tek će se vidjeti, kažu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Tvrde, trenutno najbolja zaštita je prihrana voćki. Na ovaj način će plodovi biti sačuvani od propadanja i opadanja.

“Još moramo malo sačekati, da vidimo koliki će da bude procenat tih šteta, zato što će voćke malo kasnije da reaguju na mraz, pogotovo u drugom opadanju plodova koji će biti u junu. U područjima u kojima je mraz trajao do sat i po moguće je da neće biti velikih šteta, a u područjima u kojima je trajao duže, između četiri-pet časova, kao što je bio slučaj u Gradišci, onda će, najvjerovatnije, biti malo većih šteta,” rekao je Bojan Kecman, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Stabla koja su u dobroj kondiciji lakše će izdržati nepovoljne uslove, kažu u Ministarstvu. Ona koja nisu neophodno je zaštititi.

Voćari koriste različite načine kako bi zaštitili svoje voćnjake. Neki od njih tretiraju zasade aminokiselinama, kako bi voćke pripremile za stresne uslove, ali koriste i dimljenje voćnjaka, odnosno, paljenje grana, pokošene trave ili sijena, što može da poveća temperaturu u voćnjacima do jednog stepena.