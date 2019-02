Vrbas i Bosna stagniraju, vodostaj Save u blagom porastu

Republička uprava Civilne zaštite saopštila je da se polako stabilizuje vodostaj Vrbasa i Bosne uzvodno od Banjaluke i Doboja, te da nema značajnijih izlivanja rijeka, niti ugroženih ljudskih života i materijalnih dobara.

Nivoi rijeka Save i Drine u Semberiji su ispod nivoa redovne odbrane od poplava, rekao je Srni šef Odsjeka za Civilnu zaštitu Bijeljina Drago Ristić.

Ristić kaže da nema potencijalne opasnosti od izlivanja, uprkos porastu vodostaja i naglom punjenju u toku 24 časa, jer su korita u prethodnom periodu bila niska i poluprazna.

"Redovna odbrana na Savi uvodi se na plus 650 centimetara. U Sremskoj Mitrovici je trenutno plus 350 i u toku noći imamo zabilježen znatan porast. S obzirom na to da za sada nema najavljenih značajnijih padavina i da se snijeg sa Majevice i u sembersko-majevičkom kraju uglavnom otopio nama opasnosti od mogućeg izlivanja, kao ni porasta bujičastih rječica", navodi Ristić.

On je dodao da se stanje redovno prati.

Sana i Una, takođe, imaju povećan vodostaj, ali nema većih izlivanja, osim na putu Blagaj-Vitasovci, Blagaj-Radomirovac.

U saopštenju se dodaje da je u Derventi rijeka Ukrina u koritu, a u opštinama Jezero i Šipovo u opadanju su rijeke Pliva, Jošavka, Janj, a mjestimično su se izlile, te je drumski saobraćaj otežan.

Republička uprava Civilne zaštite navodi da pojačano prati hidrološku situaciju u Republici Srpskoj i izvršava svoje zadatke.

U pripravnosti je, kako se navodi, i specijalizovana jedinica za zaštitu i spasavanje na vodi i pod vodom Republičke uprave Civilne zaštite.