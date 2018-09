Vozuća je simbol stradanja srpskog naroda

NJegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom poručio je da je Vozuća simbol stradanja srpskog naroda u otadžbinskom ratu i zahvalio svima koji čuvaju uspomenu na njih.

"Oni koji su hrabri da njih zaborave, nemaju veliku budućnost", poručio je mitropolit Hrizostom nakon što je u porti Crkve Svetog Đorđa u mjestu Stog u federalnoj opštini Zavidovići osveštao Spomen-krst stradalim Srbima.

Mitropolit Hrizostom poručio je da se danas odaje pomen i svim precima koji su vijekovima ginuli za jedinstvo, slobodu i pravo na postojanje srpskog naroda, na sve što mu je sveto, porodicu i dom.

Izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević rekao je da su na Vozući počinjeni stravični zločini koji će ući u istoriju stradanja srpskog naroda.

On je napomenuo da se i dalje traga za posmrtnim ostacima 126 boraca Vojske Republike Srpske.

"Ispričali smo sve priče, napisali smo sve što treba napisati, dokumentovali i snimili, a nažalost, još nema procesuiranja", izjavio je Dragičević.

On je poručio da će se i dalje pričati, pisati, dokumentovati i snimati dok ne proradi svijest u glavama ljudi, dok se ne dođe do pravde i dok zločinci ne budu sankcionisani.

Dragičević je danas u porti Crkve Svetog Đorđa položio vijenac na Spomen-krst stradalima.

Vijence su položili pripadnici nekadašnje Četvrte ozrenske lake pješadijske brigade, Zavičajno udruženje "Zavidovićana" iz Doboja, direktor Republičkog centra za istarživanje rata, žrtava rata i traženje nestalih lica Milorad Kojić, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, pripadnici Trećeg pješadijskog/Republika Srpska/puka Oružanih snaga BiH, kao i predstavnici opština i boračkih organizacija iz Petrova, Doboja, Laktaša, Teslića, Srpca.

U mjestu Stog u opštini Zavidovići u FBiH danas je završen marš "Stazama egzodusa" na kojem je učestvovalo oko 600 ljudi.

Srbi iz Vozuće protjerani su sa vjekovnih ognjišta u ofanzivi takozvane Armije BiH pod nazivom "Uragan" ili "farz".

Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine kada je na njih krenula ofanziva 23.000 muslimanskih vojnika Drugog i Trećeg korpusa takozvane Armije BiH i odreda "El mudžahedin", uz podršku NATO avijacije.

Tada je spaljeno 30 srpskih sela, protjerano 1.920 srpskih porodica sa 7.680 članova, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za 126 još traga.

Pripadnici takozvane Armije BiH u proteklom ratu su, protjerivanjem više od 40.000 Srba, počinili etničko čišćenje Vozuće, doline rijeke Krivaje i Ozrena zbog čega sjećanje na taj događaj mora biti sačuvano radi opomene budućim naraštajima i uvršteno u kalendar datuma značajnih za Srpsku, rekao je Srni predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana Zoran Blagojević.

On je, nakon što su učesnici marša "Stazama egzodusa 2018" došli u vozućko naselje Stog, podsjetio na ratna dešavanja u Vozući, te stradanje i progon Srba sa područja Zenice, Žepča, Banovića i Zavidovića, ukazujući na otežan povratak srpskih porodica na ognjišta koja su na tom prostoru danas statistička greška.

Blagojević, koji je bio načelnik Štaba Četvrte ozrenske lake pješadijske brigade, naveo je da su 1995. godine Srbi iz Vozuće protjerani sa vjekovnih ognjišta u ofanzivi takozvane Armije BiH pod nazivom "Uragan" ili "Farz", po direktnoj naredbi Alije Izetbegovića, koji je kao prioritetni cilj odredio spajanje tuzlanskog i zeničkog basena.

U ofanzivi je učestvovalo 23.000 muslimanskih vojnika Drugog i Trećeg korpusa takozvane Armije BiH, uključujući odred "El mudžahedin", potpomognuti NATO snagama za brze intervencije.

Blagojević je podsjetio i da je odnos snaga koje su napadale i onih koji su branile bio 10 prema jedan i naglasio da je Vozuća za Republiku Srpsku ono što su Košare za Srbiju.

On je podsjetio na dokumentaciju o kojoj su bili upoznati tadašnji muslimanski komandiri i komandanti jedinica da će "iz stimulativnog fonda /takozvane Armije BiH/ od 300.000 maraka tokom čišćenja terena biti nagrađeni najbolji pojedinci, i to za zarobljenog četnika 3.000 maraka, mrtvog 1.000 maraka, za osvojeni tenk do 20.000 maraka, a za zarobljenu pušku 200 maraka".

Blagojević je ukazao i da se ne primjenjuju isti aršini za počinioce zločina u Srebrenici i Vozući.

"Da li i Srbi treba da spisak od 23.000 muslimanskih vojnika dostave tužilaštvu u NJemačkoj, kao što su to uradili Bošnjaci za Srebrenicu? Da li je plač majke Srebrenice teži od plača majke iz Vozuće?", pita Blagojević.

Podsjetivši da je bivši komandant Glavnog štaba takozvane Armije BiH Rasim Delić proglašen krivim, te da se protiv komandanta Trećeg korpusa Sakiba Mahmuljina vodi postupak, Blagojević ocjenjuje da je to mali napredak u procesuiranju stravičnih zločina počinjenih nad srpskim življem.

Blagojević je pozvao Institut za nestala lica BiH i druge institucije da odgovore, gdje su 64 zarobljena Srbina iz Vozuće.

"Oni nisu nestali, oni su živi zarobljeni 1995. godine, kada ih je u Vozući privela Druga četa Petog bataljona 328. brigade, kojom je komandovao Fuad Zilkić, potčinjen komandantu Trećeg korpusa Sakibu Mahmuljinu", naveo je Blagojević.

On je upozorio da određene grupe iz Federacije BiH za 1.000 evra prodaju navodne informacije o lokacijama grobnica srpskim porodicama koje tragaju za najbližima.

