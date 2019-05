Vozači smanjite gas: Sredinom juna presretači na putevima u Srpskoj

Dugonajavljivana brza policijska vozila, bez oznaka i s opremom za evidentiranje svih prekršaja, sredinom juna bi prvi put trebalo da se nađu na putevima Srpske, što će nesavjesne vozače “primorati” da smanje gas.

Ugradnja opreme u dva specijalna vozila obavljena je krajem januara, a kako “Glas Srpske” saznaje, nedavno je završena i procedura prilagođavanja softverima, te je prema Vladi RS upućen zahtjev za prenos vlasništva nad uređajima s Agencije za bezbjednost saobraćaja RS na Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srpske.

"Vlada Srpske bi već na sljedećoj sjednici, to jest sutra, trebalo da donese odluku o prebacivanju vlasništva koja će postati pravosnažna nakon objavljivanja u “Službenom glasniku”. Nakon toga bi presretači trebalo da se nađu na saobraćajnicama, očekujem da to bude za petnaestak dana", rekao je direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS Milija Radović.

On je istakao da je neprilagođena brzina uzrok broj jedan pri nastanku saobraćajnih nesreća, te da bi presretači, kao vid represivne mjere, trebalo da dovedu do većeg poštovanja propisane brzine.

"Ranijih godina 55 odsto pogibija u saobraćaju bilo je izazvano zbog neprilagođene brzine i, iako se taj broj lani smanjio, na oko 45 odsto, to su i dalje velike brojke. Vjerujem da će to što vozači očekuju da mogu biti kontrolisani bilo gdje dovesti do značajnijeg smanjenja brzine. Prednost presretača je što se ne mogu prepoznati kao policijska vozila, pa će onima za volanom biti onemogućeno da “blicanjem” signaliziraju jedni drugima na njihovo prisustvo na putu", naveo je Radović.

Dodao je da svaka mjera koja utiče na vožnju prema propisima smanjuje rizik od nesreća, što je cilj radara i presretača.

"Građani često negoduju jer smatraju da su radari na putevima radi punjenja budžeta, što je potpuno pogrešan stav. Sve te mjere usmjerene su da povećaju bezbjednost u saobraćaju jer od života nema ništa važnije", rekao je Radović.

U MUP-u Srpske ranije su istakli da nova specijalna vozila neće funkcionisati kao klasični presretači, odnosno neće imati mogućnost presretanja vozila i izdavanja prekršaja na licu mjesta.

" Radar koji je ugrađen u vozila moći će da evidentira prekoračenje brzine, a obrada prekršajnog naloga odvijaće se na isti način kao i kod stacionarnog radara", naveli su u MUP-u.

Mjerenje do 300 km na sat

Presretači koji će se naći na putevima Srpske mjeriće brzinu do 300 kilometara na sat u oba pravca i automatski čuvati prekršaje u memoriji.

Osim što će mjeriti brzinu kretanja, prepoznavaće registarske tablice vozila i tako utvrditi da li je registrovano, te da li je prošlo kroz crveno svjetlo na semaforu i da li je bilo preticanja na punoj liniji.