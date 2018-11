Vozači oprezno zbog ugaženog snijega, poledice i jakog vjetra

Na putnim pravcima Kupres-Šujica i Glamoč-Mliništa jutros ima ugaženog snijega na kolovozu, poledica je moguća na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja, dok su na području Livna i Tomislavgrada registrovani jaki udari vjetra, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su sitniji odroni, a u kotlinama i duž riječnih jutarnja magla smanjuje vidljivost.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš zbog izgradnje mosta preko rijeke Vrbanje u Čelincu, kao i na auto-putu prema Gradišci gdje je u toku izgradnja naplatne stanice "Čatrnja".

U bijeljinskim ulicama 27. marta i Srpske vojske i dalje je zbog radova obustavljen saobraćaj, pa se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice, a teretna vozila na obilaznicu.

Radovi se izvode i na magistralnim putnim pravcima Rebrovac-Čelinac u mjestu Vrbanja, gdje je u toku sanacija mosta, zatim Banjaluka-Srpske Toplice na dijelu od Kosmosa do Nule, te na magistrali od Rebrovca prema Čelincu i od Čelinca prema Kotor Varošu, kao i na regionalnom putu Derviši-Klašnice dva, u Ulici Put srpskih branilaca i 16. Krajiške brigade.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Krupa na Vrbasu-Bočac svaki dan od ponedjeljka do subote u periodu od 7.00 do 17.00 časova dolazi do desetominutnih obustava saobraćaja.

Klizišta su usporila saobraćaj na putnim pravcima Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke Stijene, zatim Bratunac-Drinjača, te Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić.

Zbog aktiviranog klizišta na regionalnom putu Lopare-Priboj obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Moštanica-Kozarska Dubica zbog sanacije mosta preko rijeke Moštanice, a vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju na obilazni put u neposrednoj blizini.

I dalje je na snazi zabrana saobraćaja na regionalnom putu Teslić-Podjezera, granica sa FBiH, u mjestu Žeželja, za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona, te na lokalnom putu prema manastiru Petrovo za vozila čija ukupna masa prelazi tri i po tone.

U Banjaluci će sutra povodom Svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda u periodu od 11.30 do 13.00 časova biti obustavljen saobraćaj u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana.

U FBiH danas se izbode radovi na ugradnji uređaja za brojanje saobraćaja na dionici magistralnog puta Ozimica-Topčić Polje u Donjoj Golubinji zbog čega će vozila saobraćati naizmjenično.

Na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i preusmjeren na magistralni put preko Travnika i Donjeg Vakufa.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Iz AMS-a podsjećaju da je zbog radova u Hrvatskoj i dalje obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i da na put ne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna.