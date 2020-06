Vozači oprez - mokri i klizavi kolovozi

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija usporeno po mokrim i klizavim kolovozima, zbog kiše, uz povećanu opasnost od odrona, naročito na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U kotlinama i duž riječnih tokova, te preko prevoja, ima magle.

Na većini putnih pravaca u Federaciji BiH saobraćanje je otežano zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Ulazak u Crnu Goru iz BiH moguć je samo uz obavezni PCR test akreditovane laboratorije iz BiH star maksimalno 48 časova. Za vrijeme važenja ove mjere, ulazak u Crnu Goru nije moguć preko graničnih prelaza Hum i Metaljka.

Državljani BiH koji ulaze u BiH više ne podliježu mjeri izolacije u kućnoj sredini, niti su obavezni da imaju negativan PCR test.

BiH otvorila je granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Odluka se odnosi samo na građane te tri države, dok državljani ostalih zemalja u BiH mogu ući ukoliko imaju opravdane razloge i negativan test na virus kovid 19, ne stariji od 72 časa. Ulazak u BiH je dozvoljen i za supružnike i maloljetnu djecu državljana BiH.

Ulazak u Hrvatsku dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Srbija je otvorila granične prelaze za putnički i robni saobraćaj bez neophodnog testa na virus korona i dozvole komisije.

U toku je sanacija magistralnog puta LJubinje-Trebinje, u mjestu Tulje. Svaki dan, osim nedjelje od 8.00 do 14.00 časova saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na putni pravac Stolac-Do-Berkovići-Krivača-Bileća-Trebinje.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Pelagićevo-Gradačac, u mjestu Turić Prosjek, aktuelne su povremene obustave saobraćaja od 8.05 do 15.05 časova.

Zbog sanacije klizišta na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac, lokalitet Kalate, saobraćaj se odvija dvosmjerno, usporeno, obilaznicom koja se nalazi uz magistralni put i regulisan je privremeno postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

U toku je rekonstrukcija dionice magistralnog puta Čatrnja-Gradiška, pa se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog izgradnje MHE Krupac na rijeci Željeznici saobraćaj se na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom trakom, uz semafore.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima, aktuelne su povremene obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

U toku je sanacija klizišta na regionalnom putu Kotor Varoš-Kneževo, u mjestu Živinice, te radnim danima od 7.00 do 17.00 časova bude povremeno obustavljan saobraćaj maksimalno pet minuta.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj bude obustavljan od 8.00 do 16.00 časova. Izvan vremena obustave, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju svjetlosnom signalizacijom.

Zbog deminerskih radova na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, na deminerskom radilištu "MSP Gornji Božinci" od 8.15 do 15.05 časova radnim danima, aktuelne su povremene obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika zbog aktiviranog klizišta odvijanje saobraćaja je usporeno, naizmjenično jednom trakom.

Jednom trakom naizmjenično saobraća se i na regionalnom putu Priboj-Lopare, u naseljenom mjestu Priboj, preko mosta na Labuđanskoj rijeci, bog oštećenja mosta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica, na putu Srebrenik-Orašje. Vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika koriste obilaznicu u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac - raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put prema Srebreniku. Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac /Jajce-Donji Vakuf/ saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Zbog sanacije mosta preko rijeke Tinje, u mjestu Drenik /na putu Srebrenik-Šićki Brod/, saobraća se naizmjenično-jednom trakom.

Sanacija mosta u toku je i preko rijeke LJubine, na putnom pravcu Olovo-Semizovac, a u funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini - naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 5.00 do 21.00 čas saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 do 00.30 vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 5.00 časova saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.