Vozači oprez - Mogući odroni

Poledica je jutros moguća na putevima u višim predjelima, vozačima se savjetuje oprez zbog odrona, posebno na dionici Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje gdje je putnički saobraćaj otežan, a za teretna vozila obustavljen, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vangabaritni prevoz kreće se dionicama Stanić Rijeka-Doboj-Karuše, Stanić Rijeka-Doboj-granični prelaz Brod, Ledenice-Crkvine-Doboj-Karuše. Vozačima se skreće pažnja da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su na putnim pravcima na kojima se izvode radovi, a prolazak vozila je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Zbog radova usporen je saobraćaj na putnim pravcima od Modriče prema Doboju, zatim na ulazu u Doboj iz pravca Rudanke, na području Banjaluke i Kotor Varoša, kroz tunel Brčigovo na putu Sastavci-Ustiprača, kao i na magistralnim putu Klašnice-Laktaši zbog čega se putnička vozila i autobusi preusmjeravaju obilaznim putem kroz Laktaše.

Kroz centar Laktaša zabranjen je saobraćaj za teretna vozila osim za vozila dostave i za vozila čije odredište je prije zone radova. Sav teretni saobraćaj se preusmjerava na auto-put, iz pravca Gradiške petlja Aleksandrovac, iz pravca Banjaluke kod hotela Ćubić na auto-put, iz pravca Prnjavora petlja Drugovići, a iz pravca Srpca petlja Laktaši.

AMS preporučuje vozačima koji putuju ili treba da putuju kroz Laktaše da koriste auto-put "Deveti januar" i na taj način smanje saobraćaj u centru ove opštine koji se otežano odvija zbog izgradnje kružnog toka.

Radovi se izvode i na regionalnim putevima Tedin Han-Križ, granica sa Federacijom BiH, Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika, Ukrina-Klupe u Šnjegotini, Ukrina-Gornja Vijaka, dok je obustavljen saobraćaj na dionici Mrakovica-Podgradci.

U FBiH za danas su najavljeni radovi na lokalitetu Ševaš njive na putu Mostar-Čapljina zbog čega će od 13.30 do 14.30 časova doći do obustave saobraćaja u trajanju od 15 do 30 minuta.

Zbog radova večeras će od 21.00 čas do sutra ujutro do 5.00 doći do obustave saobraćaja na dionici auto-puta Zenica jug-Kakanj. Za to vrijeme vozila će se usmjeravati na magistralni ili regionalni put.

Radovi se izvode u tunelu Crnaja na putu Konjic-Јablanica, zbog čega se saobraća naizmjenično-jednom trakom, uz regulaciju semaforima. U noćnim časovima, od 23.00 do 4.30, saobraćaj se na ovoj dionici obustavlja.

Saobraćaj je zbog radova i dalje obustavljen u tunelu Јasen na putu Prozor-Јablanica. Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se vozila iznad 7,5 tona, osim autobusa, usmjeravaju na alternativne pravce Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Usporeno, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima Živinice-Banovići, Drvar-Bosansko Grahovo i Gromiljak-Blažuj.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Iz AMS-a podsjećaju da je na graničnom prelazu Metaljka na putu Čajniče-Pljevlja moguć prelazak granice od 7.00 ujutro do 19.00 časova uveče.