Vozači oprez, magla smanjuje vidljivost

Magla jutros smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, posebno na širem području Mrkonjić Grada, pa se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje da budu maksimalno oprezni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.



U mjestu Kalošević u Federaciji BiH /FBiH/ zbog oštećenja kolovoza na dionici magistralnog puta Teslić-Jelah saobraća se usporeno, jednom trakom.

Odroni su učestali na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, ali se saobraćaj na većini putnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja.

Režim vožnje izmijenjen je na dionicama na kojima se izvode radovi, a saobraćaj je regulisan saobraćajnom signalizacijom.

Radovi su aktuelni na regionalnim putevima Lukavica-Pale, Obudovac-Lončari, te magistralnim putnim pravcima Kotor-Varoš-Obodnik, Johovac-Rudnik i Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo.

Zbog izgradnje naplatnih stanica "Čatrnja", "Aleksandrovac" i "Nova Topola" izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka, kao i na auto-putu "9. Januar", Banjaluka-Doboj, gdje je u toku izgradnja i provođenje privremenog sistema naplate putarine.

I dalje se zbog klizišta jednom trakom saobraća na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, te Šekovići-Caparde, kao i na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike.

Na lokalnom putu Svodna-Brezici na području opštine Novi Grad potpuno je obustavljen saobraćaj zbog pokretanja klizišta.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom saobraćajnom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Na području Banjaluke saobraćaj je izmijenjen u ulicama u kojima se izvode radovi, te su vozači dužni da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Ulica kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od hotela "Bosna" do Ulice Marije Bursać, svake subote je od 18.00 do ponedjeljka do 5.30 časova sve do 2. septembra zatvorena za vozila i pretvorena u pješačku zonu.

U FBiH u tunelu Vranduk dva, na magistralnom putu Zenica-Nemila, saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

Do obustave saobraćaja dolazi tokom noći u intervalima od pola časa poslije ponoći do 1.30 časova, od 2.00 do 3.30 i od 4.00 do 50.30 časova.

Na obilaznici kroz naselje Tetovo, regionalnim putem Nemila-Tetovo-Zenica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi sedam i po tona.

U toku je sanacija rasvjete u tunelu Jelašje na dionici magistralnog puta Konjic-Jablanica, pa se za vrijeme izvođenja radova kroz tunel saobraća jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz bezbjednosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH mogu da provjere trenutno stanje saobraćaja graničnim prelazim Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.