Vozači oprez, magla smanjuje vidljivost

Magla jutros smanjuje vidljivost na većem broju putnih pravaca, posebno na dionicama u dolinama rijeka Drine, Save i Spreče, te na području Doboja, Prijedora, Mrkonjić Grada, Tuzle, Kupresa, Bihaća i Prozora, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.



Zbog relija "Jahorina 2018" od 17.00 do 21.00 časova i sutra od 8.00 do 12.00 časova dolaziće do obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Sarajevo-Trebević. Obustava saobraćaja sutra će biti na snazi od 12.30 do 16.30 časova na dionici regionalnog puta Gazin Han-Hreša.

Iz AMS-a savjetuju vozačima da na dionicama na kojima se izvode radovi poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog radova izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionicama magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i Čelinac-Kotor Varoš, na magistralnom putu na području Trebinja, dionica prema Trnovici dva, te na dionici Sarajevo-Foča na lokalitetu Sijeračke Stijene.

Saobraćaj je obustavljen na regionalnom putu Moštanica-Kozarska Dubica gdje je u toku sanacija mosta preko rijeke Moštanice.

Zbog klizišta usporeno se saobraća na putevima Karanovac-Crna Rijeka, Bratunac tri-Drinjača, Karan-Novi Grad u mjestu Rakovac, Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić zbog klizišta u rejonu Čelića.

Na ulazu u Banjaluku u toku je uklanjanje naplatnih kućica iz pravca Klašnica zbog čega je na tom dijelu puta izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

I dalje je na snazi zabrana saobraćaja na regionalnom putevu Teslić-Podjezera /FBiH u mjestu Žeželja, dok je na putnom pravcu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na području Banjaluke do 22. oktobra od 7.00 do 19.00 časova zbog sanacionih radova na kolovozu na Bulevaru Srpske vojske saobraćaj će se odvijati jednom trakom od Rebrovca prema pijaci.

Za sva vozila na snazi je zabrana saobraćaja u Ulici Gavrila Principa na dijelu od Zelenog mosta do Ulice Miloša Obilića, preko Zelenog mosta, te u Ulici Branka Morače, na dijelu od Zelenog mosta do Kozarske ulice u Banjaluci.

Na ulazu u Bugojno obustavljen je saobraćaj za teretna vozila zbog rekonstrukcije mosta na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno. Za vrijeme radova teretna vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

U FBiH u toku su sanacioni radovi na auto-putu Sarajevo zapad-Lepenica i Podlugovi-Visoko, kao i na magistralnim putevima Blažuj-Gromiljak, Mrkonjić Grad-Ključ, Teslić-Karuše, Donji Vakuf-Travnik i Semizovac-Olovo-Kladanj.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Zbog radova u Crnoj Gori od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 18.00 časova ne preporučuje se korištenje graničnog prelaza Deleuša. Saobraćaj je i dalje obustavljen na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor zbog radova na hrvatskoj strani.