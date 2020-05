Vozači, budite na oprezu - pretežno vlažni kolovozi

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija redovno, kolovozi su pretežno vlažni, a ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija teretnih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja.

Srbija je zatvorila sve granične prelaze prema BiH, izuzev graničnih prelaza Karakaj, Vardište i Rača koji ostaju otvoreni samo za robni saobraćaj.

Privremeno su zatvoreni svi granični prelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i BiH: Svilaj, Gejkovac, Pašin Potok, Bogovolja, Kordunski Ljeskovac, Lička Kaldrma, Bili Brig, Aržano Pazar, Dvorine, Cera, Jovića Most, Sebišina, Slivno, Podprolog, Unka, Vukov Klanac, Imotica, Slano, Kozarska Dubica, Gabela Polje.

Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su osobe sa boravkom u BiH, lica kojima je potrebno liječenje, te lica koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja.

Ulazak stranim državljanima u BiH zbog poslovnih obaveza dozvoljen je samo ako imaju potvrdu o negativnosti testa na virus korona koji ne smije biti stariji od 48 časova, kao i pozivno pismo kompanije koju dolazi da posjeti.

Hrvatska i Crna Gora su zatvorile sve granične prelaze prema BiH. Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila. Za teretna motorna vozila za tranzit preko Hrvatske u funkciji su granični prelazi Gradiška, Bijača i Šamac, a preko Crne Gore Klobuk.

U Republici Srpskoj od 22.00 do 5.00 časova na snazi je zabrana kretanja.

Na teritoriji Srpske osobama starijim od 65 godina kretanje je dozvoljeno svaki dan od 7.00 do 13.00 časova.

Zbog sanacije klizišta na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac biće izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja i regulisan privremeno postavljenom signalizacijom.

U toku je izgradnja MHE, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Kotor Varoš-Obodnik.

Na relacijama puteva MEL Caparde-granični prelaz Karakaj, MEL Stanić Rijeka-MEL Karuše i MEL Banj Brdo-granični prelaz Rača kretaće se vangabaritni teret, pa je neophodna opreznija vožnja i poštovanje uputstava lica iz pratnje.

Zbog izgradnje raskrsnice na dionici magistralnog puta Gornja Vijaka jedan-Derventa i regionalnog puta Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja i privremeno postavljena signalizacija.

Zbog radova na magistralnom putu Drinjača-Vlasenica izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, pa je neophodna sporija vožnja i poštovanje privremeno postavljene signalizacije.

U toku je rekonstrukcija dionice magistralnog puta Čatrnja-Gradiška, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Banjaluka dva-Srpske Toplice za vrijeme izgradnje mosta preko rijeke Vrbas izmijenjen je režim saobraćaja, a regulisan privremenom signalizacijom.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima aktuelne su povremene obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Pelagićevo-Gradačac, u mjestu Turić Prosjek, od 8.15 do 15.05 časova radnim danima dolazi do povremenih obustava saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice na spoju auto-puta Banjaluka-Doboj i magistralnog puta Johovac-Rudanka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu. Na istom magistralnom putu, ali na dionici Modriča jedan-Vukosavlje (Jakeš) -Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-Karuše, zbog rehabilitacije kolovoza, biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja do 31. decembra.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj jedan.

U toku je izgradnja MHE Krupac na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično, jednom trakom, uz semafore.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj bude obustavljan od 8.00 do 16.00 časova. Izvan vremena obustave saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju svjetlosnom signalizacijom.

U toku je sanacija klizišta na regionalnom putu Kotor Varoš-Kneževo, u mjestu Živinice, pa radnim danima od 7.00 do 17.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja maksimalno pet minuta.

Zbog deminerskih radova na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, na deminerskom radilištu “MSP Gornji Božinci” od 8.15 do 15.05 časova radnim danima, aktuelne su povremene obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika zbog aktiviranog klizišta odvijanje saobraćaja je usporeno, naizmjenično jednom trakom, a naizmjenično se saobraća i na regionalnom putu Priboj-Lopare, u naseljenom mjestu Priboj, preko mosta na Labuđanskoj rijeci, zbog oštećenja mosta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na magistralnom putu Srebrenik-Orašje obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjerena su obilaznicom u neposrednoj blizini tunela, a vozila iz pravca Orašja i Gradačca na alternativni pravac – raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku. Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Danas počinje izgradnja trake za spora vozila na planinskom prevoju Komar na magistralnom putu Donji Vakuf-Turbe, pa će se saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Zbog minerskih radova danas od 11.00 do 15.00 časova moguća je kraća obustava saobraćaja na magistralnom putu Šićki Brod-Srebrenik, u mjestu Potpeć.

Zbog sanacije mosta na dionici auto-puta Visoko-Kakanj, kod mjesta Dobrinje, saobraća se dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom.

Na magistralnom putu Kladanj-Tuzla u mjestu Vitalj zbog klizišta se saobraća naizmjenično, uz semafore.

Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac, Jajce-Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.