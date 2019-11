Vozač na parkingu našao dopis koji bi Prnjavoru mogao donijeti milion KM

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš je nevjerovatnim spletom okolnosti, gotovo kao u filmovima, došao do potvrde da je bio u pravu kada je tražio od Lutrije RS da se njegovoj opštini isplati oko milion maraka po osnovu poreza za glavni loto dobitak i uplaćenog tiketa na području Prnjavora.



Naime, 20. septembra ove godine izvučen je srećni dobitnik glavne loto premije vrijedne čak 1.650.000 evra, a pošto je tiket uplaćen u Prnjavoru, Tomaš insistira da toj opštini bude plaćen i porez na dobitak, a ne u Beogradu kako namjeravaju iz "Lutrije Republike Srpske", na osnovu saradnje u priređivanju igara na sreću sa "Državnom lutrijom Srbije".

Tomašu su njegovi službenici donijeli dopis "Lutrije RS" upućen Ministarstvu finansija RS u kojem se traži izmjena postojećeg Ugovora između "Lutrije RS" i "Državne lutrije Srbije" ili izmjena Zakona o igrama na sreću.

"Vozač iz opštine je juče vozio jednu službenicu na seminar u Banjaluku i na parkingu kod zgrade RTRS je slučajno na asfaltu ugledao papir. Riječ je u stvari o ovom dopisu "Lutrije RS". Kada su mi to dali, nisam vjerovao i pozvao sam vozača. Naknadno smo utvrdili da je službenik "Lutrije RS" juče odnio na protokol Ministarstva finansija ovaj dopis, a ovjereni primjerak mu je ispao. Moj vozač je to vidio, a kako zna da sam ja ovih dana nešto pričao oko "Lutrije" donio mi je ovaj dokument", objašnjava Tomaš za Srpskainfo.

Обавјештавам оне који су јуче, на паркингу РТРС, изгубили овај допис да се исти налази на адреси: Карађорђева 2, 78430 Прњавор и да могу доћи по њега!

Још један доказ да смо све у праву... pic.twitter.com/CYNMNojpcA — Darko Tomas (@TomasDarko) November 6, 2019

Suština je da su u "Lutriji RS" u dopisu, kako tvrdi Tomaš, maltene potvrdili sve ono što je on govorio, a to je da je porez na loto dobitke plaćan van Republike Srpske, što je mimo zakona.

"Mene nije zanimalo šta se ranije radilo, zanima me sada kada je u pitanju Prnjavor i neću dozvoliti da to bude kako ne treba. U Zakonu o priređivanju igara na sreću jasno piše da porez pripada jedinici lokalne zajednice iz koje je dobitnik. Takođe, po zakonu, ako se ne može utvrditi odakle je dobitnik ili ako je strani državljanin, porez pripada lokalnoj zajednici gdje je tiket uplaćen. Oni su nam prvo rekli da je tiket uplaćen u Prnjavoru i da je dobitnik iz Prnjavora. Kad smo mi rekli da to nama pripada, pozvali su se na ugovor s Lutrijom iz Srbije. Imam osjećaj da su u neznanju potpisali takav ugovor ne znajući da zakon to drugačije tretira. Njihov ugovor je u suprotnosti s našim zakonom i oni su do sada postupali po ugovoru, a ugovor ne može biti iznad zakona. Kad smo ih upoznali sa svim, oni su nama rekli kako oni rade po ugovoru, da ne kažem da su nas ismijali. Ako je tako, onda ćemo i mi postupiti kako mislimo da treba", objašnjava Tomaš.

Dodaje da su u "Lutriji RS" naknadno saopštili da dobitnik nije iz Prnjavora. Međutim, ako nije iz Prnjavora, Tomaš ih poziva da kažu iz koje je opštine i neka toj opštini uplate milion maraka.

"Dakle, riječ je o porezu na dohodak. Ljudi tumače kako opština hoće nešto da uzme od dobitnika. Međutim, oduvijek se umanjuje dobitak za iznos poreza, samo što je do sada porez išao Srbiji, a ne u Republiku Srpsku", ističe načelnik Prnjavora.

Ističe da je zakon na strani opštine Prnjavor i da sada "Lutrija RS" ima rok da do 15. novembra podnese Republičkoj upravi za igre na sreću poresku prijavu sa naznačenom opštinom kojoj ide prihod.

"Ako to ne urade, mi ćemo tužiti "Lutriju RS" i garantujem da ćemo dobiti. Cijena toga biće kamata plus njihova odgovornost što nisu postupili u skladu sa zakonom", upozorava Tomaš.

Podsjećamo, 20. septembra ove godine izvučen je srećni dobitnik glavne loto premije vrijedne čak 1.650.000 evra.

Tada je saopšteno je je tiket od 6 evra uplaćen na kiosku u Prnjavoru. Riječ je o nagradnoj igri koju zajedno priređuju "Lutrija RS" i "Državna lutrija Srbije".

Preračunato u konvertibilne marke, dobitak u Prnjavoru iz 75. kola iznosio je 3.182.726 KM, a 30 odsto poreza na taj dobitak je 954.818 KM.

"To je iznos koji po važećem zakonu pripada našoj opštini", tvrdi Tomaš.

(Srpskainfo.com)