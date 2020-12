Voda u više prijedorskih naselja nije za piće

U više dijelova Prijedora voda trenutno nije za piće i potrebno ju je prokuvati, a može se koristiti samo za sanitarne potrebe, saopšteno je večeras iz prijedorskog "Vodovoda".

Iz Vodovoda navode da je znatno zamućenje vode na dva bunara uočeno nakon današnjeg zemljotresa.

Riječ je o bunarima koji snabdijevaju vodom naselja Hambarine, Rizvanovići, Bišćani, Јugovci, dio Volara, Cikote, Ljeskare, Gornja i Donja Ljubija, Dubočaj, Raškovac, Puharska, Čejreci, Gašića naselje, Čirkin Polje, gornji dio Ulice 25. maja, Aerodromsko naselje, Ljubičići i krak vodosnabdijevanja prema Kozarcu odnosno Gornji Orlovci, Јanjića Pumpa, Kozaruša, Kozarac, Trnopolje, Petrov Gaj i Kamičani.

Potrošači u gradu i svim ostalim naseljima imaju ispravnu vodu za piće.

Ekipe Vodovoda neprekidno prate stanje na terenu, uzimaju i analiziraju uzorke, o čemu će izvještavati javnost u kontinuitetu.

"Nakon obavljenih konsultacija sa stručnjacima hidrogeološke sturke, došli smo do saznanja da su ovakva dešavanja moguća nakon zamljotresa na izvorištima, poput onog u Prijedoru, a to su bunari bušeni u krečnjacima. Ukoliko problem ne bude otklonjen do sutra, planira se snabdijevanje stanovništva u ovim naseljima obezbjeđenjem cisterni sa pitkom vodom, o čemu će potrošači biti obaviješteni", dodaje se u saopštenju.

Zbog novonastale situacije, Vodovod je posjetio gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović, kojeg je direktor preduzeća Vlado Reljić upoznao o problemu i planovima za preduzimanje potrebnih mjera.