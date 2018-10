Vlasenica dobija Policijsku stanicu i Studentski dom

Policijska stanica i Studentski dom, dva su kapitalna projekta, u Vlasenici koja su danas započeta. Uz pomoć Vlade Srbije kreće se u izgradnju studentskog doma, za koje je Srbija izdvojila milion i po maraka, a koji će biti namjenjen za potrebe studenata šumarskog Fakulteta, sa sjedništem u Vlasenici. Kamen temeljac, zajedno sa načelnikom opštine položio je predsjednik Srpske.

“Zahvaljujem se Vladi Srbije i predsjedniku Vučiću što je u paketu pomoći i uz našu sugestiju odlučila da se ovdje odobre sredstva i ovo nije jedini projekat Vlade Srbije, sada dospijevaju i provedene su procedure i sada se može krenuti sa radovima,“ rekao je Milorad Dodik.

“Cio projekat će koštati oko sedam miliona, ovo je prva etapa, milion i 500 hiljada maraka je obezbjeđeno, sve je zatvoreno što se tiče papira i sutra krećemo sa radovima,“ kaže Miroslav Kraljević, načelnik opštine Vlasenica

Vlasenička policija od sljedeće godine neće biti podstanar, kao što je to sada slučaj. Vlada Srpske obezbjedila je 700 hiljada maraka za izgradnju novih prostorija za potrebe policijske stanice. U Vladi Srpske znaju da su uslovi najbitniji za dobar rad.

“Naravno da je suštinski važno da se za našu policiju obezbjede adekvatni uslovi za rad, ali me raduje ova incjativa i podrška iz Srbije, koju će se kroz ovaj veliki projekat manifestovati ovdje i da će to držati na okupu i stanovbništvo i sve one koji će tu da studiraju,“ rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Premijerka obećava da se neće stati sa ulaganjima. Pored pomoći za izgradnju Policijske stanice i Studentskog doma, milion maraka opština će dobiti za izgradnju sportske dvorane, jer Vlaseničani imaju zlatne košarkašice koje su osvojile male olimpijske igre.

Sa novim prostorijama, zasigurno, policija u Vlasenici imaće bolje uslove za rad, imaće ga i studenti šumarskog Fakulteta UIS koji budu studirali ovdje u Vlasenici, jer će se izgraditi najmoderniji studentski dom u regionu.