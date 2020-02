Vladika Fotije: Srbi u Federaciji svedeni na nivo statističke greške

Njegovo Preosveštenstvo Episkop zvorničko-tuzlanski g. Fotije izjavio je na godišnjem okupljanju Tuzlaka u Bijeljini da su Srbi u svim delovima Federacije Bosne i Hercegovine svedeni na nivo statističke greške.

-Srba je u Federaciji beznačajan broj, ali je za nas značajno da je naša istorija tamo, da su naše svetinje tamo i velika imovina. Srpska Pravoslavna Crkva samo u Tuzli ima više od 30 objekata koje ćemo potraživati i mi to nećemo ostaviti – muzeje, ikone, kulturno blago koje moramo očuvati, rekao je vladika Fotije.

Episkop Fotije je najavio objavljivanje knjige o stradanju i progonu Srba sa prostora Tuzle i okoline sa značajnom dokumentacijom kako ti događaji ne bi bili zaboravljeni, kao ni vekovi života Srba na tim prostorima. Vladika je istakao da je Srpska Pravoslavna Crkva kohezioni faktor, mesto okupljanja Srba i da čuva jedinstvo naroda.

-Problem oko naše Crkve postoji i u Americi, problem u Crnoj Gori, u BiH je sada problem sa pokušajem oduzimanja zemljišta i moramo biti jedinstveni, donositi prave odluke i najpametnija rešenja za dobro našeg naroda, poručio je episkop Fotije.



On je pohvalio susrete predstavnika vlasti Republike Srpske i Srbije kao dokaz jedinstva koji srpskom narodu uliva nadu i snagu.



Vladika Fotije je blagoslovio pravoslavni sabor u Bijeljini koji je na praznik Sretenje okupio više od hiljadu Tuzlaka. -Velika se tragedija desila u Tuzli iz koje je 20.000 Srba napustilo svoje domove, rekao je vladika Fotije i poručio da jedino sloga može spasiti srpski narod od daljeg stradanja.

-Neka postoje sve partije u Republici Srpskoj, ali ono što je osnovno, što je zajedničko, to ne sme da se gazi, a to su naši temelji – Republika Srpska i sveto pravoslavlje, naši praznici poput 9. januara, naše jedinstvo, zaključio je Episkop zvorničko-tuzlanski.

Petom saboru Tuzlaka prisustvovao je i srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine g. Milorad Dodik koji je za rad i projekte Zavičajnog udruženja Tuzlaka u Bijeljini poklonio 50.000 KM. -Srpski narod koji je napustio svoje kuće i postojanje na prostoru današnje Federacije Bosne i Hercegovine je stradalnički i junački i dao je nesumnjiv doprinos odbrani i razvoju Republike Srpske, ocenio je g. Dodik.



On je poručio da je zahvalan svim ljudima u Republici Srpskoj za poverenje i ukazao koliko je danas važno da ponovo svi budu okupljeni oko ideje Republike Srpske. -Republika Srpska se odbranila u ratu i gradi se u miru, ali je i osporavaju različite instance, ranije je to činio visoki predstavnik, a sada se putem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine pokušava izmanipulisati i pod plaštom priče o vladavini prava podmetnuti Srbima odgovornost i krivica zato što brane svoje, ono što već imaju, rekao je g. Dodik.



Predsednik Organizacionog odbora g. Danijel Perić kaže da okupljanje Tuzlaka u Bijljeini postaje tradicija i da je sve više onih koji žele da prisustvuju tom događaju. Osim bogatog kulturno-umetničkog programa, g. Perić napominje da će druženje i ove godine imati posebnu, humanitarnu dimenziju, zahvaljujući kojoj je pružena pomoć mnogima do sada. -Podijelili smo 53 novčane pomoći povratnicima u naš kraj. Očekujemo da ćemo i ove godine, pred Vaskrs, podijeliti novčanu pomoć Tuzlacima koji su se vratili u naš kraj i žive u teškim uslovima, naglasio je g. Perić, koji je kao izuzetno značajno istakao očuvanje običaja i tradicije, kao i sećanje na zavičaj.



„Pokušavamo da običaj i tradiciju sačuvamo od zaborava. Za pet godina koliko postoji Zavičajno udruženje Tuzlaka uspjeli smo u namjeri da se uradi film o Tuzlanskoj koloni, a uskoro treba da bude završena i knjiga koja ima više od 800 strana. Na tom projektu se radi tri godine. U pitanju su neke stvari koje ni institucije, koje su mnogo veće od nas, jednog udruženja građana, nisu uradile“, kaže g. Perić.

Sveštenik Spasoje Radovanović, paroh požarnički, kaže da trenutno u Požarnici ima oko 70 pravoslavnih domaćinstava koja jako teško žive.

„Kao povratnici bore se za egzistenciju. Omladina, uglavnim, nije zaposlena ni u jednoj od državnih institucija u Tuzlanskom kantonu, a stariji se susreću sa problemom siromaštva. Mnogima koji su se vratili kuće nisu obnovljene i teško žive, od penzija, a neki se bave stočarstvom i poljoprivredom“, istakao je sveštenik Radovanović.



Na tešku sudbinu srpskog naroda na tim prostorima osvrnuo se i direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica g. Milorad Kojić, koji je kao poražavajuću činjenicu naveo to da su zločini u Tuzlanskoj regiji ostali neprocesuirani.

-Tuzlanska kolona nije dobila sudski epilog, odnosno jeste – obustavljena je istraga protiv svih odgovornih za počinjene zločine. Imali smo i proces koji je vođen pred kantonalnim sudom u Tuzli, gdje je na kraju bila oslobađajuća presuda za direktno izvršenje, pucanje u vojnika, iako je postojalo svjedočenje upravo tog vojnika, koji je samo zahvaljujući sreći preživio, kaže g. Kojić i podseća da je u završnoj fazi monografija koja govori o egzodusu Tuzlaka koja će imati najmanje hiljadu strana.



U ime Zavičajnog udruženja Tuzlaka u Bijeljini slavni dirigent hora Srbadija gđa Desanka Trakilović najavila je da će ove godine biti obeleženo 28 godina od egzodusa 80 hiljada Srba sa Tuzlanske regije i pripremljena studija Tuzla, zločin bez kazne, o čemu je ranije objavljen film.

-Sve dok se budemo skupljali u crkvenoj porti i njegovali svoju tradiciju, čuvali porodicu i obrazovali djecu, mi ćemo imati napredak, poručila je gđa Trakilović.

(Info Bijeljina)