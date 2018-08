Vlada Srpske dala 50 hiljada KM za obnovu puteva

Vlada Republike Srpske izdvojila 50 hiljada KM opštini Vareš za popravku putne infrastrukture kako bi se Srbi povratnici mogli vratiti na svoja predratna ognjišta, izjavio je pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Radovan Grajić.

On je naveo da Vlada Republike Srpske u svim prilikama pokušava da pomogne povratak Srba na njihova prijeratna ognjišta u Federaciji BiH.

Grajić ističe da povratak u FBiH ide sporo, posebno srpskog življa, čak sporije i teže nego kada je riječ o povratku Hrvata i Bošnjaka u Srpsku.

"To je veliki problem. Imamo Aneks sedam, koji govori o velikom povratku na nivou BiH, a izgleda da on važi samo za povratak u Republiki Srpsku, ali ne i za Srbe u FBiH", rekao je Grajić, koji je danas prisustvovao osveštenju Crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona u selu Brgule, opština Vareš.

On kaže da se u FBiH vratilo pet do šest odsto povratnika, a u Republiku Srpsku 65 odsto, te da je Vlada Srpske za to izdvojila tri puta veća sredstva u odnosu na federalnu Vladu.

Grajić je istakao da mnoge opštine u FBiH ne pomažu povratak Srba za razliku od opštine Vareš, koja je pokazala dobru saradnju, te dodao da je ključ problema u nadležnim ministarstvima na nivou BiH i FBiH.

"Srbi moraju da traže sve ono što im pripada, a BiH mora da reaguje i pomogne im u povratku", naglasio je Grajić, te izrazio nadu da će taj proces krenuti u Brgulama, najviše zahvaljujući načelniku Zdravku Maroševiću.

Grajić je podsjetio da su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Željka Cvijanović uvijek govorili da Srbima, ma gdje živjeli, treba pomoći i da su oni vrijedni svakog poštovanja.

Načelnik Vareša Zdravko Marošević rekao je da opština u posljednje dvije godine "pokušava da vrati život povratnicima, ne samo kroz pomoć u obnovi kuća, već i u duhovnboj obnovi".