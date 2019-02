Vlada će izmiriti obaveze prema advokatima

Skupština Advokatske komore Republike Srpske odlučila je da privremeno suspenduje odluku o obustavi rada na slučajevima odbrane po službenoj dužnosti. Postignut je dogovor sa ministrom pravde o dinamici isplate dugovanja zbog kojih su i najavljivali štrajk.

"Danas nismo imali uslove da zaključimo memorandum, jer treba utvrditi tačnu dinamiku plaćanja, tako da bismo sada do 13. aprila sa ministarstvom zaključili memorandum o dinamici isplate obaveza iz prethodnih godina, tako da je to dovoljan razlog da se oluka odloži do 13. aprila," rekao je Branislav Rakić, predsjednik Skupštine Advokatske komore.

Tog datuma trebalo bi da bude održana redovna sjednica Skupštine Advokatske komore. Ministar pravde Anton Kasipović, koji je bio na današnjoj vanrednoj sjednici, kaže da ne vidi nijedan racionalan razlog za nastavak obustave rada advokata u Republici Srpskoj koji brane optužene po službenoj dužnosti. Ne spori dugovanja a neka su, kaže, nastala prije osam godina. U petak je uplaćen milion i 100 hiljada maraka. Formirana je komisija koja će sa Ministarstvom pravde raditi na utvrđivanju tačnih dugovanja i dinamike isplate obaveza iz prethodnih godina.

Premijer Srpske je, juče, poručio da će, advokatima, u 12 rata biti plaćene obaveze iz prethodnog perioda.

"Ovo mi ne radimo samo zbog advoakta, oni su nama značajna populacija, ali ovo radimo zbog građana Republike Srpske, jer to su obaveze koje smo mi prema tim ljudima dužni, zato što su oni branili naše građane po službenoj dužnosti," rekao je RAdovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske, u budžetu za ovu godinu izdvojila je 2,5 miliona maraka za advokate po službenoj dužnosti. Oni tvrde da ukupna dugovanja premašuju četiri miliona maraka. Poručuju i da se vidi dobra volja nadležnih da se problem riješi pa vjeruju, kako kažu, da će Ministarstvo ispoštovati obaveze čemu u prilog ide i juče uplaćen iznos.