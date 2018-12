Vjetrovito i oblačno s padavinama

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati vjetrovito vrijeme sa kišom koja će biti obilnija u Krajini, dok će u planinama padati snijeg.

Kiša će jačati tokom prijepodneva i dana, a u Krajini se lokalnom očekuje da padne i više od 20 litara po metru kvadratnom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U planinama u centralnim krajevima uz zahlađenje prvo će početi da pada susnježica, zatim snijeg, kojeg prema večeri može biti i u brdovitim predjelima na istoku.

Uveče i tokom noći očekuje se prestanak padavina na zapadu i sjeveru, a slab i mjestimičan snijeg će padati u centralnom pojasu do istoka. Do sutra ujutro u svim predjelima bića suvo, a doći će i do razvedravanja.

Na zapadu će duvati jak južni i jugozapadni vjetar, posebno u planinama, a u ostalim predjelima umjeren, tokom dana u skretanju na zapadni, a doći će i do slabljenja.

Poslije podne u Hercegovini će zaduvati vjetar sjevernih smjerova, a zatm će početi i umjerena do jaka bura.

Najviša dnevna temperatura vazduha od pet do osam stepeni. Prema večeri i u noći očekuje se pad temperature.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno vrijeme sa kišom koja pada u većini krajeva.

Rudo je jutros bilo najhladnije sa minus tri stepena, koliko je izmjereno u 7.00 časova. U isto vrijeme u Višegradu, na Bjelašnici i na Sokocu bila su minus dva stepena, dok je u Istočnom Sarajevu i Foči izmjeren je minus jedan stepen.

Na Han Pijesku i u Gacku jutros je izmjeren jedan stepen, u Kalinoviku, na Čemernu, u Zovrniku i na Ivan Sedlu tri, u Doboju, Prijedoru, Brčkom, Bileći, Sarajevu, Srebrenici, Srpcu, Tuzli i Širokom Brijegu četiri, u Novom Gradu i na Mrakovici pet, u Bijeljini, Mrkonjić Gradu, Jajcu i Livnu šest, u Trebinju i Bugojnu sedam, u Kneževu, na Manjači i u Sanskom Mostu osam, u Banjaluci i Ribniku deset, u Čelnicu, Krupi na Uni i Bihaću 11 i u Neumu 12 stepeni Celzijusovih.