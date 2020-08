Višković: Podnesene krivične prijave zbog 500 ljudi u tri kafića

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da su podnesene krivične prijave nakon što je u tri kafića zatečeno oko 500 ljudi i pozvao nadležana tužilaštva da procesuiraju te slučajeve.

Višković je poručio da neće dozvoliti da neodgovorno ponašanje pojedinaca ugrozi zdravlje drugih građana, koji se u velikoj većini pridržavaju epidemioloških preporuka.

"Moramo sankcionisati neodgovorne da bismo zaštitili odgovorne i to ćemo raditi u narednom periodu. Ko god na to imao primjedbe, to je njegov problem", izjavio je Višković.

On je ukazao da je zbog aktuelne epidemiološke situacije pojačano prisustvo pripadnika MUP-a Republike Srpske u kontroli sprovođenja mjera, istakavši primjer u Tesliću kada je u jednom ugostiteljskom objektu zatečeno 321 lice.

"Ne možemo dozvoliti da neodgovorni pojedinci ugrožavaju zdravlje svih nas, čitave zajednice i prave nam troškove koje bi mogli izbjeći", rekao je Višković.

Premijer Srpske je naveo da liječenje jednog kovid pacijenta košta i po nekoliko hiljada maraka.

On je ukazao na izjavu direktora Instituta za javno zdravstvo Branislava Zeljkovića koji privatne zabave ističe kao mjesta od kojih potiču zaraze virusom korona.

Višković je podsjetio da je prije desetak dana izričito tražio od institucija, prije svega Ministarstva unutrašnjih poslova, Inspektorata, komunalne policije, da bez kompromisa uđu u suzbijanje takvih dešavanje.

Nakon toga, nadženi su, podsjetio je on, sprovodeći mjere u tri kafića zatekli oko 500 ljudi.

"U skladu sa Zakonom o zaštitu zdravlja i mjerama Republičkog štaba, podnesene su krivične prijave protiv tih lica. Očekujem da nadležna tužilaštva, i evo ja ih pozivam danas, u skladu sa zakonom te osobe procesuiraju", rekao je Višković.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske evidentirali su proteklog vikenda u Srpcu, Tesliću i Prnjavoru tri krivična djela koja se odnose na okupljanje više od 50 lica jer su u kafe baru, zatim na privatnoj proslavi i u jednom ugostiteljskom objektu zatekli ukupno oko 500 ljudi.