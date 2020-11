Vidova dobija crkvu u čast patrijarha Irineja

Malo selo Vidova sa 114 duša uskoro će da krasi bogomolja posvećena najčuvenijem od njih, upokojenom patrijarhu Irineju, koji je rođen u tom selu.

U čast svog zavičajca, pokrenuli su se mještani i zajedničkim snagama skupili sredstva. Izgradnja je počela 2015. godine. Patrijarh Irinej posljednji put u svom rodnom selu boravio je 14. avgusta ove godine kada je obišao radove na izgradnji crkve koja će najvjerovatnije, po njegovoj želji biti posvećena Uspenju presvete Bogorodice. Odmah pored crkve nalazi se i konak čija se izgradnja privodi kraju.

"Preko njega je većinom išla cijela ta priča. Ovdje ima donatora, od predsjednika Republike do predsjednika Republike Srpske Dodika koji je jedan od najvećih donatora ovdje. A on, kada god se čujemo pita kako napreduje hram? On je to zvao hram i to neko zadovoljstvo kada on kaže hram, ne kaže ništa stručno nego lijepo, sa nekom lijepom namjerom", kaže Slobodan Kovačević, sestrić patrijarha Irineja.

Crkva ima oko 90 kvadrata, pripada redu manjih, skromna po materijalu i svemu. Ali ima ono najvažnije, duhovnu dimenziju kakvu zaslužuje.

"Kada smo počeli priču o izgradnji crkve u Vidovi on je imao želju da crkva bude skromna, mala, drvena, na kamenim stubovima, na kamenim temeljima, ali samo je imao jednu posebnu želju, da trem bude malo veći. Tako smo počeli inicijativu, tako smo počeli izgradnju crkve. Mnogo se ljudi priključilo u izgradnju. Posebno mogu da se zahvalim predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsjedniku Miloradu Dodiku koji je isto dao veliki doprinos. Narod se polako priključivao", kaže Vladimir Ristović, član crkvenog odbora za izgradnju crkve u selu Vidova.

"Jedna od njegovih želja jeste bila i ova crkva, skromna, kakav je i on bio, crkva brvnara u njegovom rodnom selu Vidovi. Završio je ovdje osnovnu školu, onda gimnaziju u Čačku, vojsku naravno, poslije toga bogosloviju, bogoslovski fakultet, zamonašio se i imao duhovni život, duhovni put. Naš veliki gubitak, iskreni gubitak za Čačak i za sve srbe u cijelom svijetu", ističe Milun Todorović, gradonačelnik Čačka.

Crkva je projektovana po uzoru na crkvene brvnare građene u Srbiji u doba osmanske vladavine i oko ustanka. Po završetku svih radova planirano je i asfaltiranje prilaznih saobraćajnica sa izgradnjom parkinga za posjetioce.