Veliko interesovanje za halal proizvodima članica AS Holdinga

Poseban dio štanda AS Holdinga rezervisan je za inovativne proizvode koji će se uskoro naći na tržištu.

Na prvom Halal sajmu koji se održava u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu, kompanija AS Holding predstavila je proizvode svojih članica Klas, Vispak, Solana dd. Tuzla, AC Food, ZIM, Mak Zara koji su naišli na veliko interesovanje kako posjetitelja tako i velikih kupaca i distributera iz regiona i svijeta.

"Ponosni smo na činjenicu da se predstavljamo na ovako velikom i značajnom sajmu uzimajući u obzir da je halal industrija jedna od najbrže rastućih na svijetu i da imamo oko 906 halal proizvoda. Izlažemo visokokvalitetne proizvode za koje smo već dobili brojna priznanja i nagrade, a to su Tops, Zlatna džezva, Bosanski lokum, Vispakov začin Tajna, Tuzlanska so i mnogi drugi. Od svega nam je najznačajnije povjerenje potrošača koji su prepoznali značaj halal proizvoda. Osluškivali smo njihove potrebe i shodno tome uradili sve što je potrebno da se proizvodi plasiraju u sami vrh kada je riječ o halal ponudi", izjavio je Rusmir Hrvić, predsjednik Uprave AS Holdinga.

U toku jučerašnjeg dana kompanija AS Holding obavila je brojne sastanke sa potencijalnim kupcima i distributerima, a izgled i dizajn štanda privukao je najveći broj posjetitelja. Za ambijent i spoj modernog i tradicionalnog, pobrinuo se salon namještaja Dallas.



Potražnja za halal proizvodima i uslugama raste iz godine u godinu i već sada je prisutan nedostatak ponude u odnosu na potražnju, što je bila prilika kompanijama iz AS grupacije da se predstave veleprodajnim i maloprodajnim lancima. Iako se neki od halal proizvoda već izvoze u preko 30 zemalja, ovo je šansa da se na najbolji način predstave svi domaći brendovi koji se proizvode po halal standardima.