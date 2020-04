Velike gužve na pumpama, gorivo jeftinije i do 40 feninga

Nove cijene goriva na benzinskim pumpama u Banjaluci pravi su mamac za vozače koji čekaju da napune rezervoare. Nakon što je Vlada Republike Srpske odredila marže na naftne derivate, distributeri su spustili cijene do 15 feninga po litri.

Na ulicama Banjaluke kolone vozila. Na nekim pumpama gorivo je jeftinije čak i do 40 feninga. Vozači zadovoljni, ali i iznenađeni cijenom. Nadaju se da će niska cijena potrajati.

Velike gužve na pumpama u Banjaluci nakon što je cijena goriva pala na 1,50 KM po litru. Do juče je cijena goriva bila od 1,79 do 1,89 KM po litru, dok je danas cijena u maloprodaji pala od 29 do 39 feninga.

Na nekim pumpama zabilježeno je i veće pojeftinjenje, pa se litar dizela prodaje za 1,47, a litar benzina 1,49 KM. Uzrok pojeftinjenja goriva je u padu cijene nafte na svjetskom tržištu i smanjene potražnje usljed koronavirusa. To je najveći pad cijene nafte u posljednjih trideset godina, objašnjavaju ekonomisti.

"Očekivati je da ove cijene nafte u narednom periodu ostanu na ovom nivou jer te cijene na svjetskom tržištu ne bi trebalo tako brzo da se povećavaju na neki viši nivo. Sad su zalihe na neki način nabavljene po ovim cijenama, tako da je očekivati da ovaj jedan izvjesni period budu ove niske cijene", rekao je Goran Račić, predsjednik Područnje privredne komore Banjaluka.

Svi distributeri nafte spremni su da provode Uredbu Vlade o ograničenoj marži. Ipak, neki distributeri tvrde da pojeftinjenje na nekim pumpama nema mnogo veze sa odlukom Vlade, koja je, kažu, korektna. Neki distributeri su imali velike zalihe, nabavljene po većoj cijeni nego što se trenutno prodaje. Tvrde da se ne može prodavati ispod te cijene.

Zbog nekog čudnog ponašanja pojedinih distributera, ulazimo u neku vrstu glupog rata, jer prodajne cijene od 1,50 ne obezbjeđuju više od 5,6 feninga razlike. Meni je to potpuno nejasno. Pokušali smo razgovarati sa njima, ali zbog nekakvih ličnih sukoba, vrlo neobična situacija. Mislim da time ni država ne dobija ništa, jer s obzirom da se PDV plaća na razliku u cijeni, tu praktično PDV-a nema", kaže Milovan Bajić, direktor preduzeća "Krajinapetrol".

Iz UIO BiH poručuju da je nabavna cijena benzina bila je 0,57 KM, a dizela 0,66 KM po litri. Nakon što su platili obaveze prema državi, "naftaši" su od potrošača uzimali i po 0,40 KM po litri prodatog goriva. Gorivo sada uglavnom košta 1,75 KM. Najniža cijena je 1,50 KM. Na pumpama koje nisu još spustile cijene gorivo košta od 1,85 do 1,89 KM.