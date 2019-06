Vasiljević: Glamočak je 13 godina nelegalno upravljao našim novcem

"Nedeljko Glamočak odbija da izvrši primopredaju dužnosti govoreći da je nelegalna skupština koja je mene izabrala", rekao je Milan Vasiljević, novoizabrani predsjednik Lovačkog udruženja "Uzlomac" gostujući u Večernjim vijestima ATV-a.

"U sudu sam otkrio da Nedeljko Glamočak uopšte nije registrovan kao odgovorno lice za Lovačko udruženje "Uzlomac", već je odgovorno lice Žarko Tešić", kaže Vasiljević.

Vasiljević kaže da je Glamočak 13 godina nelegalno upravljao novcem udruženja.

"On je 13 godina bio na čelu udruženja i za to vrijeme dolazimo do cifre od skoro milion maraka koje je prošlo kroz udruženje. Godišnji budžet je oko 70-80 hiljada maraka i neko je 13 godina nelegalno upravljao našim novcem", kaže Vasiljević.