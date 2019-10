Vapaj migranata u Bihaću: Nema hrane i vode, čak nemamo gdje spavati

Pred Biru, privremeni prihvatni centar za migrante u Bihaću, i jutros je stigla nekolicina promrzlih, gladnih i žednih migranata koji traže pomoć, no nije im dozvoljen ulazak unutra.

Policijski službenici MUP-a USK su prethodnih dana migrante iz privatnih smještaja, kao i one koje zateknu na ulicama Bihaća, prebacivali u kamp Vučjak. Uslovi boravka u ovom kampu veoma su teški zbog čega oni koji poznaju situaciju pokušavaju pobjeći i sreću pronaći u drugim prihvatnim centrima. Nekolicina njih uspjela je doći do privremenog prihvatnog centra Bira, no ulaz im nije dozvoljen.

Promrzli od zime, bez adekvatne odjeće i obuće, migranti spavaju na zemlji ispred prihvatnog kampa. Bez hrane, vode i bilo kakvih uvjeta za život dostojan čovjeka.

– Nema hrane i vode, nema ničega, čak nemamo gdje spavati. Veoma nam je hladno, molim vas da nam pomognete – rekao je za Klix migrant iz Avganistana kojeg su zatekli ispred Bire.

Iako je prije nekoliko dana objavljen dokument o raskidu ugovora između Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Bire, privremenog prihvatnog centra za migrante u Bihaću nezvanično se saznaje da se u Biru dovoze novi kontejneri i toaleti iz Zagreba te da se ostatak hala priprema na isti način kao prošle godine. Radnici kampa uvjereni su da kamp neće biti zatvoren, već samo proširen.