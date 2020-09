Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje u oktobru

Vakcinacija protiv sezonskog gripa trebalo bi da počne u oktobru, a već je počela nabavka vakcina, potvrdio je to Ministar zdravlja. Ove godine je, kaže Alen Šeranić, nabavljeno 20.000 doza vakcina koje su besplatne za građane koji su hronično ugroženi različitim vrstama oboljenja.

Nošenje maske nije samo preventiva za širenje virusa korona, već i sezonskog gripa, poručuje Šeranić. Vakcina svakako može da ojača imunitet i spriječi teže kliničke slike ukoliko dođe do obolijevanja od bilo kojeg drugog virusa, pojašnjava ministar.

"Vakcinacija kreće standardno sredinom oktobra i ona će trajati kad je najbolje da se primi tamo negdje do sredine novembra kako bi se imunitet razvio i bio najpogodniji u trenutku kada se očekuje vrhunac gripa, a to je u februaru. Vakcina je nešto što pomaže, da ako se razbolite, a možete se razboliti nemate one teške simptome koji se mogu desiti ako se ne vakcinišete. To je suštinsko pitanje ili vam pomaže da se uopšte ne razbolite, ali da se možete zaraziti i biti prenosnik, to možete i to je situacija kod svih virusnih oboljenja", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Banjalučani sa kojima smo mi razgovarali ne dijele isto mišljenje. Jedni poručuju da će poslušati struku. Oni drug ni ne razmišljaju o tome.

- Imala sam 3-4 operacije, još da razmislim pa ću se konsultovati sa doktorom

- Nisam o tome razmišljao, ali ako nauka i dotični naši rukovodioci zdravstvene ustanove predlažu da to uradimo, vjerovatno ću uraditi

- Kako koja vakcina, neke da, ali protiv gripa ne

Veoma je važno da se građani Srpske vakcinišu protiv sezonskog gripa, poručuju epidemiolozi. Očekuju da će ove sezone paralelno cirkulisati ovaj i korona virus.

"Čak se i vrlo često dešava istovremena infekcija kod jedne osobe i jednim i drugim virusom. Dakle, da bismo što više smanjili obolijevanje stanovništva, a i što više smanjili mogućnost komplikacija kod jedne osobe jako je bitno da iskoristimo mogućnost vakcinacije protiv gripe. Institut jeste ove godine uspio da već sprovede nabavku vakcine protiv gripa", kaže Jela Aćimović, epidemiolog.

Riječ je o četvorovalentnoj vakcini koja se koristila i prošle godine i ima širi spektar zaštite. Ranije je u upotrebi bila trovalentna vakcina, koja je štitila od manjeg broja gripa.

Prioritetne grupe će, poručuju iz Instituta, kao i do sada, imati pravo na besplatnu vakcinu, koju će primati u domovima zdravlja. Građani koji nemaju pravo na besplatnu vakcinu moći će da je prime u Institutu.