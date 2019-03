Uz vino i narodno veselje obilježene Kozarske poklade

Zdravica uz čašu crnog vina i narodno veselje na Kozarskim pokladama, u dvorištu crkve Svetog Proroka Ilije na međi sela Bistrica i Verići, moglo je da krene.

Gradonačelnici Prijedora i Banja Luke i vladika banjalučki Jefrem, vrijednim Bistričankama i Verićankama učinili su čast i sa njima lomili pogače, degustirali domaće specijalitete. Čija trpeza je bila bolja, nisu mogli da se odluče.

"Sva ova potkozarska sela imaju jako vrijedne žene i dobra udurženja. Ono što ja mogu kazati iz iskustva gradske uprave to su možda i najaktivniji krajevi seoski u kojima se ljudi organizuju, druže", poručio je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

"Ovde ljudi vjekovima žive sve domaćiće sa ovih prostora su izuzetno dobre domaćice, vrlo rado primaju goste", kaže Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora.

Iz prve ruke u to su se uvjerili svi posjetioci, hrana sa stolova nestala je za tili čas. Vrijedne ruke spremale su je sa puno truda i ljubavi.

"Pripremile smo naš stari, tradicionalni specijalitet bunjgur od kukuruznog i pšeničnog brašna. Tu je cicvara, popara, uštipci, pite", kaže Rada Popović, predsjednik udruženja "Verićanke".

"Mi se trudimo stvarno da ugostimo i da uveličamo svaku našu svečanost na ovm našim prostorima Potkozarja i svi su nam dobrodošli", kaže Svjetlana Vučkovac, iz Udruženja žena "Bistrica".

Posjetioci su se sjatili iz svih krajeva Krajine. Kažu da je važno da se narodni običaju sačuvaju od zaborava.

"To su običaji ti seoski da se zaigra, zapjeva, proveseli, da se ovaj naord malo oslobodi tegoba i eto tako", "Sve je ovdje i druženje, folklor, narodne nošnje, pogotovo hrana", "Zanima me ova stara nošnja, pjesme stare i tako to", kažu prisutni.

Ko je sebi dao oduška u hrani i piću, veselju i pjesmi, na Kozarskim pokladama, neka je. Od sutra mu valja postiti.

"Svima želim srećan i bogom blagosloven, da kroz post i molitvu, uzdržavanje kako od hrane, tako i od rđavih misli i djela, da se pripremimo i pričestimo i dostojno dočekamo praznik Hristovog vaskrsenja", kaže Igor Marić, paroh bistrički.

Kozarske poklade oduvijek su bile manifestacija na kojoj je bilo važno vidjeti, ali i biti viđen, pa smo tako dana ovdje vidjeli šefa predstavništa Republike Srpske u Americi Obrada Kesića, čak i načelnika Dervente Simića, ali i mnoge druge značajne i visoke zvanice.