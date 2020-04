Uz pomoć kompanije “M:tel” članovi Daun sindrom centra obilježili Međunarodni dan plesa

Članovi Down sindrom centra iz Banjaluke danas su u virtuelnoj učionici imali virtuelnu radionicu pod nazivom “Školu plesa” i na taj način se uključili u obilježavanje Međunarodnog dana plesa, koji se svake godine proslavlja 29.aprila.

Današnji gost Down sindrom centra bila je Milica Kondić, portparol kompanije “Mtel”, koja je drugarima iz Republike Srpske, Srbije, Norveške i Austrije, polaznicima Škole plesa prelijela pozdrave ove kompanije.

Milica je imala priliku da ovim odraslim ljudima predstavi kompaniju “Mtel”, opiše poslovne aktivnosti kao i da predstavi njiove proizvode. Nakon što su saslušali, članovi Down sindrom centra su Milici, sada već njihovoj vjernoj prijateljici su postavljali pitanja u vezi sa radom ove kompanije.

“Milica je sa svojom plemenitošću, dobrotom i ljepotom odgovara na pitanja na samo njoj svojstven način, da su osobe sa Daun sindromom uživale. Kako bi se odužili, članovi su Milici i Mtel-u plesali uz svoje muzičke numere, gdje im se i Milica priključila. Na ovaj način obilježili smo Svjetski dan plesa, ovaj put virtuelno, ali i to ima draži, jer ovako su bili u našoj plesnoj školi drugari iz drugih država, što je u drugim prilikama teško izvodljivo”, rekao je Zoran Jelić upravnik Daun sindrom centra iz Banjaluka.

On je dodao da nije mjerljivo šta ovo znači osobama sa Daun sindromom, gosti ih tretiraju kao odrasle ljude što oni i jesu, jer su u dobi od 22. do 35 godina.

On se još jednom zahvalio kompaniji Mtel na pomoći i brizu.

“U vremenu kada smo razdvojeni od prijatelja i nekih članova porodice, upravo nam tehnologija i usluge kompanije m:tel omogućavaju da se družimo, vidimo i razgovaramo, bez obzira na geografsku udaljenost. Prijateljstvo kompanije m:tel sa DOWN SYNDROM CENTAR – BANJA LUKA, potvrđeno je i podrškom projektu ovog centra, a koji podrazumijeva realizaciju virtuelnih edukativno-kreativnih radionica. Mnogo smo ponosni na to što smo kao kompanija imali priliku učestvovati u on-line radionici DOWN SYNDROM CENTAR – BANJA LUKA i družiti se sa njihovim članovima, ali i sa njihovim prijateljima iz regiona i Norveške. Svakako, želim da pohvalim učesnike radionice koji su povodom Svjetskog dana plesa izveli nekoliko zaista odličnih plesnih tačaka”, poručila je Milica Kondić, portparol kompanije “M:tel”.