Uveden novi predmet "Vještina komuniciranja"

Bolja i kvalitetnija komunikacija medicinskih radnika sa licima sa invliditetom unaprijedila bi kvalitet zdravlja i života tih lica. Na tome su odlučili da porade na Medicinskom fakultetu, pa su u saradnji sa Savezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS, uveli novi predmet - Vještina komuniciranja.

"U tom segmentu je najbolje, najisipravniji put da se posavjetuju sa ljekarom ili direktno sa bilo kojim drugim pacijentom koji je lice sa invaliditetom i direktono od njega dobiju informaciju koji je to način komunikacije najprihvatljiviji da oni dođu do konačnog cilja, a to je zdravsvena njeg akoja će biti znatno kvalitetnija nakon ovih koraka", kaže Gospava Rađen-Radić, sekretar Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS.

"I u radu sa zdravstvenim ustanovama i radnicima gdje često puta nemamo dovoljno razumjevanja niti smo posvetili pažnju tokom studiranja vještinama komuniciranja", rekao je Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u BL.

Osobe sa invaliditetom moramo smatrati sebi ravnima, čulo se na predavanju kojem su prisustvovali ljekari, medicinske sestre, studenti, predstvnici udruženja. Pažljivo slušanje, jednostavna, prijatna, direktna komunikacija, neki su od savjeta.

"One mogu puno toga, a do nas je svih u društvu kako da prepozanmo šta oni mogu i kako svojim intervencijama da doprinesnmo da njihova funkcionalnost dođe do izražaja i da dođe do maksimuma", kaže Snježana Novaković-Bursać, pomoćnik direktora za medicinske poslove ZFMR "Dr Miroslav Zotović".

"Pored primjene dijagnostičkih i terapijskih novih procedura i smještaja pacijenata da je za ozdravljenje pacijenta veoam bitan i odnos zdravstveniih radnika prema pacijentu i da mu olakšamo boravak u našoj ustanovi. Posebno je to bitno kod osoba sa invliditetom", rekao je Vlado Đajić, direktor UKC-a RS.

Osim iskustava i savjeta, već je odštampana i brošura o ophođenju prema licima s invaliditetom namjenjena zdravstvenim radnicima.