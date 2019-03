Uspješno završeno finalno takmičenje „KLAS Innovation challenge“

Osam timova sačinjenih od mladih inovatora iz različitih bh. gradova, učestvovalo je na finalnom takmičenju „Klas Innovation challenge“ koje je organizovala kompanija Klas d.d. Sarajevo, u saradnji sa Munja Inkubatorom i najvećom info platformom za mlade u BiH - Hocu.ba. Dva uzbudljiva i produktivna dana mladi takmičari su proveli sa 16 stručnih mentora, finalizovali koncepte s kojima su predstavili svoja rješenja za stvarne poslovne izazove, a takmičenje je okončano svečanim proglašenjem pobjednika i uručivanjem certifikata svim finalistima.

Prvo mjesto pripalo je timu Deman iz Sarajeva kojeg čine studentice Adna Ibrahimović, Amila Mulagić i Hasiba Korman, a koje su predstavili koncept zdrave hrane „Hurryme“. Njima je pripala najveća novčana nagrada od 1500 KM. Drugo mjesto i nagradu od 1000 KM osvojila je ekipa Lokum iz Mostara, a po prvi put na Innovation challenge-u dodijeljena su dva treća mjesta, s nagradama od po 500 KM, koje su pripale ekipama Trio Gušt iz Mostara i Agroekonomisti iz Banja Luke.

"U Klasu smo ugostili 23 studenta iz Bosne i Hercegovine, iz Mostara, Banja Luke, Istočnog Sarajeva i Sarajeva. Ovi studenti su imali nesebičnu podršku stručnih mentora iz Klas kompanije koji su ih usmjeravali u njihovoj namjeri da svoju ideju predstave na što bolji način. Obilaskom pogona Klasa imali su priliku da se upoznaju i s procesom proizvodnje određenih proizvoda i to iskustvo im je pomoglo da dobiju praktično iskustvo za kvalitetniju prezentaciju ideje. Svojim hrabrim i proaktivnim nastupom prema Klasu, ovi takmičari su već predodređeni za uspjeh, gdje god i šta god budu radili u životu.“ - istakao je Boris Brković, generalni direktor Klas d.d. Sarajevo.

U sastavu stručnog žirija bili su Neven Hadžisulemanović (član Uprave za operativno poslovanje AS Holdinga), Ethem Numić (direktor direkcije za marketing i razvoj AS Holdinga), Boris Brković (generalni direktor Klas d.d.), Zlatko Ramić (izvršni direktor za operativno poslovanje kompanije Klas d.d.), Mirza Kasum (izvršni direktor za računovodstvo, finansije, kontroling i IT kompanije Klas d.d.), Senaida Tabić (direktorica prodaje i marketinga kompanije Klas d.d.) i Muhamed Abazović (direktor proizvodnje kompanije Klas d.d.).

Pored novčanih nagrada, takmičari koji su bili u finalu, dobijaju mogućnost prakse, pripravničkog angažmana, dodatne edukacije, seminara i ostalih poslovnih mogućnosti u kompaniji Klas d.d. Sarajevo.

"Mi u Bosni i Hercegovini imamo talentirane, proaktivne mlade ljude, kojima je za početak potrebno omogućiti prostor gdje bi podijelili svoje ideje i razmišljanje, što je Klas Innovation Challenge još jednom i potvrdio. Zadovoljstvo je imati priliku upoznati sve te kreativne potencijale, možda i buduće kolege, koji razvojem pravih kompetencija mogu postati vrlo značajni učesnici u svakodnevnom radu naše grupacije. Vjerujemo da uz adekvatno mentorstvo sa naše strane, i želju za ličnim razvojem i edukacijom sa njihove strane, oni vremenom mogu izrasti u vrlo perspektivne stručnjake.

Svjesni smo da je imati prave ljude sa pravim kompetencijma na prvom mjestu od neprocjenjivog značaja. Upravo zato, pravovremena detekcija talenata i selekcija, iznimno su važan dio menadžmenta ljudskih resursa. Zadovoljstvo i motiviranost naših uposlenika, te ulaganje u njihov razvoj kroz edukaciju i dodatna osposobljavanja, okosnica su naših razvojnih i pripravničkih programa. Mi u AS Holdingu želimo podržati mlade talente u Bosni i Hercegovini i pružiti šansu onima koji žele da se razvijaju, permanentno educiraju i daju svoj doprinos kompaniji“ – kazala je Emira Duratbegović, direktor direkcije za ljudske resurse/HR AS Holdinga.

Takmičenje „Innovation challenge“ nastavlja se i u ostalim kompanijama koje su u sastavu AS Holdinga, a naredno je u organizaciji kompanije Solana Tuzla iz Tuzle.