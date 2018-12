Uspješno završeno finalno takmičenje „AS Innovation challenge“

Od prijavljenih 30, osam timova sačinjenih od mladih inovatora iz različitih bh. gradova, protekli vikend su učestvovali na finalnom takmičenju „AS Innovation challenge“ koje je organizovala kompanija AS d.o.o iz Jelaha u saradnji sa Munja Inkubatorom i najvećom info platformom za mlade u BiH - Hocu.ba.

Dva uzbudljiva i produktivna dana koja su mladi takmičari proveli sa stručnim mentorima razrađujući koncepte kojima su predstavili rješenja za stvarne poslovne probleme, okončana su svečanim proglašenjem pobjednika i uručivanjem sertifikata svim finalistima.

Prvo mjesto pripalo je timu MEF Masterovci kojeg čine studenti Mašinskog fakulteta u Sarajevu, a koji su predstavili koncept za Master petit keks (strategija diferencije u odnosu na konkurente). Njima je pripala najveća novčana nagrada od 1500 KM. Drugo mjesto i nagradu od 1000 KM osvojila je ekipa Hedonisti sa Univerziteta u Tuzli, a treće mjesto i 500 KM pripalo je Innovation team-u sa sa Američkog univerziteta u Sarajevu.

„Prije svega nismo očekivali tako veliki odziv mladih ljudi i njihovu želju da učestvuju u rješavanju stvarnih poslovnih izazova. Na tu činjenicu smo najviše ponosni. Zadivljeni smo njihovim radom i trudom koji su nam prezentovali u ta dva dana takmičenja. Sve vrijeme su imali nesebičnu podršku stručnih mentora iz AS d.o.o. kompanije koji su ih usmjeravali u njihovoj namjeri da se predstave na što bolji način. Srećni smo da su u tome i uspjeli. Bila je ovo idealna prilika da ih uputimo u određene segmente poslovanja naše firme, da se upoznaju sa zaposlenima, obiđu proizvodni pogon i osjete kako je raditi u savremenom i dinamičnom radnom okruženju. Svoju misiju smo uspješno realizovali time što su mladi inovatori iz naše kompanije izašli bogatiji za novo iskustvo koje će im, sigurni smo, biti od velike pomoći u daljem poslovnom razvoju“, istakao je Armin Hrvić, izvršni direktor kompanije AS d.o.o. i direktor Oaze.



U sastavu stručnog žirija bili su Emir Kurtović (profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu), Mirsad Omić (direktor Službe prodaje AS d.o.o.), Ethem Numić (direktor Direkcije za marketing i razvoj AS Holdinga), Semir Sejdinović (direktor Kontrolinga AS d.o.o.), i Armin Hrvić (Izvršni direktor AS d.o.o. i direktor Oaze).



Pored novčanih nagrada, takmičari koji su bili u finalu, dobiće priliku prakse, pripravničkog angažmana, dodatne edukacije, seminara i ostalih poslovnih mogućnosti u kompaniji AS d.o.o.

Takmičenje „Innovation challenge“ nastavlja se i u ostalim kompanijama koje su u sastavu AS Holdinga, a naredno je u organizaciji kompanije Klas iz Sarajeva.