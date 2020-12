Uspješna stabilizacija i reorganizacija elektroenergetskog sistema

Generalni direktor Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Luka Petrović izjavio je u intervjuu Srni da će ovo matično preduzeće, koje ima licencu za trgovinu električnom energijom, u 2020. godini poslovati pozitivno, a da je ostvarena dobit 23 miliona KM.

"Dobit preduzeća je manja u odnosu na planom predviđenih 40 miliona KM zbog pada prihoda od prodaje električne energije", pojasnio je Petrović.

On je precizirao da se dogodio apsurd, pa su preduzeća koja su izvozno orijentisana imala značajno smanjene prihode, a preduzeća koja su uvozila električnu energiju ostvarila su uštede.

"Ova godina je za `Elektroprivredu Republike Srpske` bila vrlo teška i izazovna prvenstveno zbog pandemije virusa korona, koja je uticala na drastičan pad cijena električne energije na slobodnom tržištu, koje su bile najniže u proteklih 30 godina. Takođe, potrošnja domaćeg konzuma je, usljed smanjenog kapaciteta privrednih djelatnosti, bila manja za oko sedam odsto", rekao je Petrović.

On je dodao da je izvršena konsolidacija poslovanja i troškovi su svedeni na minimum, pa su i planirani rashodi za 2020. godinu smanjeni za 6.500.000 miliona KM.

Iako još nema finansijskih izvještaja za zavisna preduzeća, izvjesno je da će Mješoviti holding poslovati negativno.

"Usljed transformacija preduzeća `Gornja Drina` i zbog loše hidrološke situacije, `Hidroelektrane na Drini` će poslovati izuzetno negativno. Oni će izraziti rezultat od desetak miliona minusa. Takođe, distributivna preduzeća će, zbog isplate otpremnina, u iznosu od 30 miliona KM poslovati negativno u ovoj godini", objasnio je Petrović.

On je napomenuo da je u 2020. godini Republika Srpska kroz ovo matično preduzeće formirala nekoliko novih preduzeća koja su u vlasništvu Vlade Srpske.

"To su Rudnik krečnjaka i kamenolom, Solarna elektrana `Trebinje jedan`, Hidroenergetski sistem `Gornja Drina` i u toku je registracija vjetroelektrane `Hrgud`, stoprocentno vlasništvo `Elektroprivrede Republike Srpske`, odnosno Vlade Republike Srpske", naveo je Petrović.

USPJEŠNA REORGANIZACIJA DISTRIBUTIVNIH PREDUZEĆA

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" rekao je da je 2020. godina protekla u znaku reorganizacije distributivnih preduzeća, ali i planiranja i pripreme novih investicija.

"Mi smo u okviru reorganizaciono-stabilizacionih mjera napravili veoma hrabar potez, krenuli smo u reorganizaciju distributivne djelatnosti na način da se ona razdvaja i ubuduće će biti operator distributivnog sistema koji će u potpunosti biti regulisan od Regulatorne agencije za električnu energiju i javno snabdijevanje, odnosno snabdijevanje građana i potrošača do 35.000 kilovat-sati", naveo je Petrović.

On je rekao da je napravljena funkcijska organizacija - distribucija, tako što je formirano po pet operativnih članova uprava za pet najvažnijih funkcija u distributivnoj djelatnosti, uz direktora svake distribucije, a smanjen je broj šefovskih pozicija, rukovodilaca i administrativnih radnika na račun terenskih

radnika i neophodnog kadra za održavanje distributivne djelatnosti.

Petrović je najavio da će u 2021. godini doći do povećanja plata terenskim radnicima u distributivnim preduzećima za 15 procenata.

"U Republici Srpskoj imamo ukupno pet distributivnih preduzeća i kroz sistem otpremnina iz naše `Elektroprivrede` je ukupno izašlo 775 zaposlenih radnika",

rekao je Petrović.

On je dodao da u okviru reorganizacije sistema nije uručen niti jedan otkaz i da je Holding našao način i pokazao izuzetnu odgovornost i socijalnu osjetljivost.

Kada je riječ o dijelu koji se izdvaja iz distributivne djelatnosti - javnom snabdijevanju, Petrović je istakao da je ono formirano u okviru ovog matičnog preduzeća.

"U proceduri je zahtjev prema Regulatornoj agenciji za električnu energiju za dobijanje licence za obavljanje javnog snabdijevanja i očekujemo u narednih 30 dana da dobijemo tu licencu kako bi javno snabdijevanje moglo da zaživi od prvog aprila 2021. godine", rekao je Petrović.

On je napomenuo da je urađen i niz drugih mjera, prvenstveno mjera štednje, naročito u dvije termoelektrane i tri hidrolektrane, istakavši da su određene uštede postignute u hidrosistemu, a naglasio je da ima još prostora za uštede u termosistemu.

Generalni direktor Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Luka Petrović istakao je da će se u narednom periodu raditi na reorganizaciji proizvodnih preduzeća jer je Holding dobio finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije, koja je učestvovala u reorganizaciji distributivnih preduzeća, a konultativno i operativno će pomoći da se u cijelosti uspješno izvrši i reorganizacija proizvodnih preduzeća.

Petrović kaže da su svjesni da sistem "Elektroprivrede" mora naći načina da izvrši dodatne uštede kako bi se kretao pozitivno dalje, te naglašava da su cijene električne energije i dalje najpovoljnije na Balkanu.

"Cijena električne energije koju plaćaju građani Republike Srpske niža je od njene proizvodne cijene. Cijena struje prema domaćem konzumu je 25,50 evra, dok je tržišna cijena električne energije 52 evra. U tom smislu sigurno je da ovakva cijena električne energije značajno smanjuje prihode `Elektroprivrede`, a samim tim i razvoj investicija od sopstvenih sredstava", rekao je Petrović.

PET ZNAČAJNIH INVESTICIONIH PROJEKATA

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović osvrnuo se na pet značajnih investicionih projekata ovog preduzeća na kojima se intenzivno radilo u 2020. godini.

Prema njegovim riječima, akcenat je stavljen na nastavak izgradnje i završetak hidroelektrane "Dabar", instalisane snage 160 megavata, zatim na izgradnju hidroenergetskog sistema "Gornja Drina", u čijem sastavu se nalaze: hidroelektrana /HE/ "Buk Bijela", HE "Foča" i HE "Paunci", ukupne instalisane snage 190 megavata, koje su u većinskom vlasništvu "Elektroprivrede Srbije" /51 odsto/, a "Elektroprivreda Srpske" raspolaže sa vlasništvom od 49 odsto.

"Stekli su se uslovi da ovo preduzeće samostalno obavlja svoju djelatnost, a to znači odabir izvođača radova i realizaciju finansijske konstrukcije", pojasnio je Petrović.

Petrović je dodao da je treći važan projekat "Elektroprivrede Republike Srpske" vjetropark "Hrgud", za koji je NJemačka razvojna banka /KfV/ obezbijedila 60 miliona evra, navodeći da se, zbog sporih procedura i čestih kadrovskih promjena u vrhu KFV-a, očekuje da izvođač radova za izgradnju vjetroparka izabere krajem 2021. godine.

"Četvrti značajan projekat je izgradnja hidroelektrana na Bistrici. EPC ugovor finansiranja već je potpisan, a u toku je faza odabira finansijera ovog projekta. U sklopu hidroelektrana `Bistrica` se nalaze tri hidroelektrane - `Bistrica jedan`, `Bistrica 2A` i `Bistrica tri`, ukupne snage oko 40 megavata. Cijena izvođačkog ugovora je 102 miliona evra", naveo je Petrović.

On očekuje da će u toku nekoliko narednih mjeseci biti obezbijeđena sredstva za ovaj projekat.

SOLARNA ELEKTRANA "TREBINJE JEDAN" - NAJVEĆI SOLARNI PARK NA BALKANU

Petrović je istakao da je peti značajan projekat Holdinga izgradnja solarne elektrane "Trebinje jedan", snage 73 megavata, na teritoriji Zupci na potezu Trebinje-Herceg Novi.

On je dodao da će ova elektrana godišnje proizvoditi 100.000 megavat-časova električne energije, a budžet grada će, na osnovu naknada od solarne elektrane, imati godišnji priliv od oko 500.000 KM.

Petrović je naglasio da je solarna elektrana "Trebinje jedan" najveći solarni park na Balkanu, koji je zahtijevao ogromne pripreme.

"Mnogo posla je odrađeno, a pred nama je izdavanje građevinske dozvole, koja se očekuje na proljeće 2021", rekao je Petrović.

On je dodao da je, za potrebe solarne elektrane, sa gradom Trebinjem potrebno napraviti ugovor o korištenju zemljišta koje je u vlasništvu grada.

"Imamo već nekoliko inicijativnih pisama ili pisama namjere o zajedničkoj izgradnji solarne elektrane i onaj izvođač koji bude donio potvrdu da ima rezervisana sredstva, mi smo spremni da sa njim da uđemo u aranžman o izgradnji te solarne elektrane. Tu odluku ćemo donijeti u narednih 60 dana", rekao je Petrović.

On je izrazio uvjerenje da će zajedničkim snagama, uz pomoć Vlade Republike Srpske i međunarodnih finansijskih institucija, uspjeti da realizuju finansijske konstrukcije za sve pomenute investicije.

Petrović je naglasio da je riječ o projektima iz obnovljivih izvora energije, što je vrlo značajno za sistem, ali i da je sve u skladu sa direktivama i procedurama

Energetske zajednice.

TEŠKA GODINA ZBOG PANDEMIJE VIRUSA KORONA

Petrović je istakao da je 2020. godina bila veoma teška prvenstveno zbog pandemije virusa korona koja je uticala da privreda u Evropi i svijetu radi

smanjenim kapacitetom, što znači da su bile smanjene i potrebe za električnom

energijom.

On je rekao da je "Elektroprivreda Republike Srpske" našla način da ublaži pomjeranje cijena električne energije ka tržišnim zajedno sa Unijom poslodavaca i Privrednom komorom Republike Srpske.

"Regulatorna agencija za električnu energiju prihvatila je povećanje regulisane cijene za Rudnik i termoelektranu `Ugljevik` u iznosu od 21 milion KM i svakako da moramo da procijenimo na koji način će se to uvažiti kod regulisanih tarifnih kupaca", naveo je Petrović.

On je naglasio da "Elektroprivreda Republike Srpske" ne odustaje od investicija i izrade novih kapaciteta, ali ostaje značajan period ušteda i reorganizacije proizvodnji, kojim će se doprinijeti da i taj segment "Elektroprivrede" bude stabilniji i profitabilniji nego danas.