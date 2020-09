Uskoro prodavnica samo za penzionere

U Trebinju bi do kraja mjeseca trebalo da bude otvorena prodavnica u kojoj će pravo kupovine po najpovoljnijim cijenama u gradu imati samo penzioneri, dogovoreno je na sastanku predstavnika penzionera i gradonačelnika Mirka Ćurića.

Ćurić je nakon sastanka rekao novinarima da će grad Trebinje na godišnjem nivou izdvajati 500.000 KM za ovaj projekat, koji je jedinstven u regionu.

"Penzioneri koji imaju penziju do 200 KM imaće popust u toj prodavnici 50 odsto na godišnjem nivou, oni koji imaju penzije do 300 KM popust 35 odsto, a penzioneri koji imaju penzije do 404 KM imaće popust 25 odsto", precizirao je Ćurić.

On je rekao da će prodavnica imati maksimalno do 50 artikala i to su osnovnih životnih namirnica, te napomenuo da ostali građani neće imati pravo kupovine.

Predsjednik gradskog Udruženja penzionera Ilija Riđešić pozdravio je ovaj projekat Gradske uprave.

Predstavnik Udruženja Mirko Milojević rekao je da će im ova prodavnica mnogo značiti, s obzirom na to da penzioneri teško žive i zahvalio Gradskoj upravi na inicijativi.