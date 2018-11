Uskoro potpisivanje koncesije za izgradnju autoputa Banjaluka-Prijedor

Koncesioni ugovor između Vlade RS i kineske kompanije "Šandong" koja će graditi autoput Banjaluka- Prijedor još nije potpisan.

Iz Autoputeva RS kažu da Kinezi još nisu uplatili koncesionu naknadu od 5 miliona evra, prema Zakonu o koncesijama, ali je pitanje dana kada će to da urade. Nakon toga kreće se sa projektom i eksproprijacijom zemljišta, a to ne bi trebalo da traje duže od 3 godine, kažu iz Autoputeva. Republika Srpska će kineskoj kompaniji kroz 30 godina korišćenja autoputa vraćati uloženo.

"Ova koncesija je po principu raspoloživog plaćanja, što znači da u toku trajanja koncesije u roku od 30 godina dogovara se iznos na godišnjem nivou u kojem mi njima plaćamo.. znači početna godina je godina kada se izgradi autoput i kad se krene sa eksploatacijom, korišćenjem autoputa i sa naplatom putarine. I onda se od sredstava koja s eprikupe od naplate putarina plaća godišnji dio raspoloživog plaćanja koji se definiše koncesionim ugovorom", kaže Dušan Topić direktor JU "Autoputevi Republike Srpske".

Putarine neće biti ništa skuplje od onih koje se sada plaćaju na autoputevima Republike Srpske. To je odlučeno još prije skoro dva mjeseca, kada je Vlada RS dodijelila koncesiju kineskoj kompaniji "Šandong".

"Sistem naplate putarna i sistem za upravljanje i kontrolu bezbjednosti saobraćaja autoputa moraju biti kompatibilni sa sistemima koji se trenutno koriste od strane Javnog preduzeća "Autoputevi RS", na autoputu Gradiška-Banjaluka i autoputu Banjaluka-Doboj", stoji u saopštenju Vlade.

Trasa je već dobro poznata. Prolaziće brdovitim terenom kroz naselja Kuljani, Barlovci i Ramići, zatim prema Cerićima, a onda prema Potkozarju, Omarskoj i Kozarcu, a Prijedor će zaobilaziti sa lijeve strane. Mještani naselja kroz koje će prolaziti trasa, broje dane do početka izgradnje.

"Znači puno. Ja sam rođen u Sanskom Mostu i idem tamo više puta, a živim u zalužanima. I odmah će biti blie i lakše, manja gužva. Jedva čekam. Nije samo ja, nego mnogi.. ne znam ko bi da se buni za to. Drago mi je da se gradovi spajaju, i da se što prije može stići iz grada u grad. i to je veliki plus za nas Srpsku Republiku. Kako da ne, koristim i sad ovaj prema Prnjavoru i Doboju tamo", kaže Milan Glavaš iz Barlovca.

Sve će koštati oko 300 miliona evra, a projekat i radove finasniraće kineska kompanija.

U naselju Kuljani nalazi se početna tačka autoputa Banjaluka-Prijedor. Planirano je da se izgradi oko 42 kilometra autoputa koji bi trebao da ima po dvije saobraćajne trake u oba smijera, razdjelno ostrovo i zaustavne trake. Takođe, planirana je i izgradnja nekoliko mostova i tunela

Kineska kompanija će pored izgradnje rekonstruisati i prugu od Banjaluke, preko Prjedora i Novog Grada do granice sa Hrvatskom. Planirana je i izgradnja brzog puta od Prijedora do Kozarske Dubice.