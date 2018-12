Useljenje u prvi paviljon u februaru

Studenti koji čekaju da se usele u prvi paviljon banjalučkog Studentskog centra "Nikola Tesla" moraće da se strpe barem još dva mjeseca. Dosta toga je urađeno na rekonstrukciji objekta koji je oštećen u nevremenu prošlog decembra, ali još sve nije spremno.

Šta sve još treba da se uradi otišao je da vidi i ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske. Srđan Rajčević tvrdi da će se sve pomno pratiti.

“Vidjećemo da li će to biti sve završeno i okončano u onom roku kako je predviđeno samim ugovorom i aneksom ugovora koji je, koliko sam shvatio, potpisan. Dakle, to je rok do 31. decembra. Naravno, ostaju nam, kao što je direktor rekao, te birokratske procedure koje se moraju rješavati u što kraćem roku i nakon toga očekujemo da se počne, dakle, sa useljavanjem studenata u paviljon broj jedan,” rekao je Rajčević.

Sanirani su grijanje, elektroinstalacije, unutrašnja stolarija, a kupljen je i novi namještaj. Trebalo bi da radovi budu završeni u predviđenom roku, do kraja 2018, a useljenje će, zbog birokratskih procedura, sačekati do februara naredne godine, kaže direktor Centra Dragoslav Topić.

“Mislimo da bi mogli dobiti upotrebnu dozvolu sa krajem januara 2019. godine, kada bismo mogli očekivati i useljavanje studenata, okvirno početak februara. Ništa ranije ne možemo obećati, pošto dok traje dobijanje upotrebne dozvole, mi imamo ubacivanje namještaja u kompletan prvi paviljon, ali evo, iskreno se nadam da bi mogli već prve studente useliti početkom februara,” kaže Topić.

Osamdeset brucoša oslobođeno je plaćanja stanarine dva mjeseca, jer useljenje kasni. Te troškove preuzeće Studentski centar. Za sanaciju prvog i drugog paviljona izdvojeno je preko tri miliona maraka. Iz resora tvrde, Vlada Srpske će u 2019. godini izdvojiti 4.310.000 maraka za poboljšanje studentskog standarda, odnosno, za sufinansiranje troškova ishrane i smještaja.