Upućena inicijativa za vraćanje otkupa zatvorske kazne 

Inicijativu za dopunu krivičnog zakona ministru je uputio banjalučki advokat, i bivši dugogodišnji sudija, Mirko Dabić. Za ATV pojašnjava da je riječ o krivičnim dijelima za koje bi novčana kazna bila sasvim dovoljna. Ovakav sistem na snazi je u Federaciji i Brčko distriktu i pred Sudom BiH. Dabić smatra da bi novčana kazna u zamjenu za zatvorsku, do godine dana, imala efekta.

"Ona faktički pogađa i osuđeno lice, ali ona ima svog efekta upravo u tom smislu da se povećavaju sredstva budžeta. I treće, što je jako bitno da se ovom modifikacijom kazne, odnosno mjerom ne dira u princip opšte i posebne svrhe kažnjavanja i na ovaj način se obezbjeđuje puni efekat same kazne," kaže Dabić.

Zakon u Republici Srpskoj je 19 godina, sve do 2017., omogućavao otkup kazne do pola godine zatvora. Ponovno vraćanje na takav sistem Ministarstvo pravde Republike Srpske ne vidi kao kompletno rješenje. Poručuju da će podržati, isključivo, stav njihove radne grupe koja izrađuje novi Krivični zakon. Bitno je, smatraju, i da se postigne svrha kažnjavanja što se, uvjeravaju, ne može uvijek novčanom kaznom. Priznaju da bi se otkupom kazne, sa 100 maraka po danu, uvećao budžet, međutim, to im za sada nije dovoljno da podrže Dabićevu inicijativu.

"Jednakost svih građana u Republici Srpskoj nema cijenu, prema tome, to smo uveli i novim Krivičnim zakonikom. Pred Sudom u Bihaću gdje je jedno osuđeno lice, koje je osuđeno za ratni zločin i silovanja, zaključuje sporazum o priznanju krivice pred Kantonalnim tužilaštvom. Sud je potvrdio takav sporazum i njemu je izrečena kazna zatvora do godinu dana za silovanje, a ta kazna je automatsk i pretvorena u novčanu kaznu," rekao je Slobodan Zec, pomoćnik ministra pravde za pravosuđe u Vladi Republike Srpske.

U inicijativi koja je upućena Ministarstvu pravde piše i da bi se smanjili budžetski troškovi za izdržavanje kazni u kazneno-popravnim zavodima. Pravnici smatraju da bi, ako već zakon u Republici Srpskoj dozvoljava zamjenu neplaćene novčane kazne zatvorskom, trebalo dozvoliti i suprotno.