Upozorenje za zemljoradnike: Očekuje se mraz, zaštitite poljoprivredne kulture

U Republici Srpskoj sutra i u petak tokom ranih jutarnji časova očekuje se mraz i u nižim predjelima, tako da je potrebno zaštititi sve poljoprivredne kulture tamo gdje je to moguće, navodi se u vanrednom biltenu Republičkog hidrometerološkog zavoda.

Prema prognozi meteorologa, sutra se u Srpskoj očekuje ujutru malo do umjereno oblačno, sa mrazem u nižim i višim predjelima, a tokom dana sunčano uz slabu oblačnost.

Ujutro malo i umjereno oblačno i prohladno sa slabim mjestimičnim mrazem u nižim i umjerenim u višim predjelima. Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost i malo toplije. Minimalna temperatura vazduha od minus dva do četiri, na planinama do minus pet stepeni Celzijusovih, na jugu do sedam.

U petak, 29. marta, u jutarnjim časovima malo do umjereno oblačno i prohladno sa slabim mjestimičnim mrazem u nižim i umjerenim u višim predjelima. Po pojedinim kotlinama i riječnim dolinama uslovi za kratkotrajnu jutarnju maglu ili nisku oblačnost.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i koji stepen toplije nego prethodni dan. Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do pet, na planinama do minus četiri.