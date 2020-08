Upozorenje na obilnije padavine u Krajini

Prema najavama iz Republičkog hidrometerološkog zavoda Republike Srpske, tokom popodneva pa sve do utorka 1. septembra, očekuje se obilnija količina padavina u Krajini, od 20 do 40 litara po metru kvadratnom, a posebno na samom sjeverozapadu Srpske, gdje lokalno može pasti i do 50 litara.

"U toku sutrašnjeg dana naše područje biće pod uticajem fronta sa zapada uz pojavu kiše, pljuskova i grmljavine, a postojaće uslovi i za lokalne nepogode praćene pojačanim vjetrom. Obilnije padavine očekuju se u Krajini, te je zbog toga na snazi žuti meteoalarm za područje Banje Luke", kazali su u RHMZ Republike Srpske.