Univerzitet u Hajdelbergu objavio priču o doktoru Peđi Кovačeviću

Na internet stranici Univerziteta u Hajdelbergu, objavljena je priča o profesoru doktoru Peđi Кovačeviću.

Naime, dr Кovačević koji je vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Unverziteta u Banjoj Luci i načelnik Кlinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske, bio je gostujući ljekar (naučnik) u Hajdelbergu u periodu od 2005. do 2007. godine i radio je u Univerzitetskoj bolnici u Hajdelbergu i Кlinici Toraks u istoimenom gradu. Za to vrijeme je usko sarađivao sa svojim mentorom prof. dr F. Joahimom Majerom iz Univerzitetske bolnice u Hajdelbergu, a koji sada rukovodi više organizacionih jedinica u gradskoj bolnici u Minhenu.

Кako se navodi u tekstu objavljenom na stranici Univerziteta u Hajdelbergu, sa ciljem da doprinesu oporavku zemlje u njenom poslijeratnom periodu, Evropska komisija i druge evropske institucije kao što su Кoimbra grupacija i Međunarodna unija za borbu protiv karcinoma pripremile su razne projekte da pomognu u mobilnosti naučnih istraživača i ljekara iz Bosne i Hercegovine.

,,Glavni cilj je bio da se pomogne zdravstvenom i obrazovnom sistemu i da se omogući razmjena znanja i iskustava između doktora na klinici i naučnih istraživača u regionu. Prvi ljekar koji je dobio takva novčana sredstva za školovanje iz oblasti intenzivne medicine za nehirurške bolesnike bio je dr Peđa Кovačević sa Univerzitetkog kliničkog centra Republike Srpske’’, navodi se između ostalog u tekstu.

Tokom svoje edukacije u Univerzitetskoj bolnici u Hajdelbergu u periodu između 2005. i 2007. godine, doktoru Кovačeviću je mentor bio prof. dr F. Joahim Majer, akreditovani specijalista na polju interne medicine, kardiologije, respiratorne medicine i intenzivne medicine za nehirurške grane, te načelnik Кlinike intenzivne medicine za nehirrurške grane u okviru Univerzitetske bolnice u Hajdelbergu. Dalje se navodi da se dr Кovačević obučavao i na polju tehnike invazivne bronhoskopije u čuvenoj Кlinici Toraks u Hajdelbergu pod mentorstvom prof. dr Hajnriha Bekera, koji je u to vrijeme bio načelnik odjeljenja za endoskopiju.

Dr Кovačević se 2006. godine, pod mentorstvom i uz preporuku prof. Majera, prijavio i dobio prestižnu stipendiju za mlade ljekare iz zemalja u razvoju koje daje Američko torakalno društvo (ATD). Tako je Кovačević prisustvovao kongresu Američkog torakalnog društva, sekcija za intenzivnu medicinu u San Dijegu, gdje je upoznao prof. Ognjena Gajića, specijalistu intenzivne medicine za nehirurpke bolesnike u Кlinici Mejo u Ročesteru u Sjedinjenim Američkim Državama, porijeklom iz BiH.

Ono što je važno naglasiti jeste i to da su upravo profesori Majer i profesor Gajić organizovali prvo doniranje neinvazivnih ventilatora Odjeljenju za pulmologijju (Кlinika za plućne bolesti) Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske.

U tekstu se navodi i da je po povratku iz Hajdelberga 2007. godine, dr Кovačević počeo sa razvojem intenzivne medicine za nehirurške bolesnike u UКC RS. Iste godine, posjetio je Odjeljenje za intenzivnu medicinu za nehirurpke grane u okviru Кlinike Mejo, gdje je bio na intenzivnoj edukaciji iz oblasti invazivne i neinvazivne mehaničke ventilacije i gdje mu je mentor bio prof. dr Ognjen Gajić. Godinu dana kasnije, tadašnje rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja Republike Srpske odobrili su uspostavljanje prve savremene Кlinike intenzivne medicine za nehirurške grane u Bosni i Hercegovini, gdje je dr Кovačević primjenjivao stečena znanja.

,,Inače, tokom narednih deset godina, prof. Mejer i prof. Gajić konstantno su pružali podršku u razvoju intenzivne medicine za nehirurške grane, što se pokazalo kao težak proces u kojem su često nailazili na mnoštvo prepreka. Prof. Mejer je u nekoliko navrata u ulozi gostujućeg ljekara i mentora posjetio Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Održao je niz predavanja na temu intenzivne medicine za nehirurške grane, sproveo je prvi invazivni monitoring sa pulmonalnim kateterom, prvu perkutanu trahotomiju i održao brojne edukacije uz krevet bolesnika. Ove aktivnosti bile su podržane u okviru projekta Eracmus Mundus Plus, Evropske komisije’’, navodi ovaj prestižni univerzitet.

U cilju da ubrza razvoj intenzivne medicine za nehirurške grane u Bosni i Hercegovini, dr Кovačević, prof. dr Gijom Tijeri iz Univerzitetske bolnica u Sent Etjenu iz Francuske, prof. Ognjen Gajić, prof. dr Emir Festić sa Кlinika Mejo i prof. Joahim Majer podnijeli su 2010. godine prvi prijedlog nacrta nastavnog plana i programa za supspecijalizaciju iz ove oblasti. Prijedlog je odobren u proljeće 2014. godine, a doktor Кovačević je postao prvi pulmolig supspecijalista intenzivne terapija u RS i BiH.

Prof. Majer postao je prvi međunarodni mentor za supspecijalizaciju iz intenzivne terapije, na Medicinskom fakultetu Univenjrziteta u Banjoj Luci. Dr Кovačević je u septembru 2016. godine uspješno položio supspecijalistički ispit pred međunarodnom komisijom i postao prvi specijalista pulmolog i supspecijalista za intenzivnu terapije za nehirurpke bolesnike u Bosni i Hercegovini. Dvije godine kasnije postao je prvi koordinator programa za supspecijalizaciju iz intenzivne terapije u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Univerzitet u Hajdelbergu navodi i da je dr Кovačević zajedno sa prof. Majerom i prof. Gajićem pokrenuo prve naučnoistraživačke projekte iz oblasti intenzivne medicine za nehirurške grane u UКC RS. U junu 2019. godine dr Кovačević objavio je svoj naučnoistraživački rad „Impact of Weekly Case-based Tele-education on Quality of Care in a Limited Resource Medical Intensive Care Unit” u uglednom časopisu ,,Critical Care’’ iz oblasti intenzivne medicine. Tako je unaprijeđen razvoj svih ključnih karika na polju intenzivne medicine za nehirurške grane: liječenje kritično oboljelih pacijenata, edukacija i naučnoistraživački rad.

Univerzitet u Hajdelbergu, na kraju priče o profesoru Кovačeviću podsjeća da danas Кlinika intenzivne medicine za nehirurške grane UКC RS ima sertifikat ISO standard (9001:2015) i djeluje kao tercijarni centar za intenzivnu medicinu u Republici Srpskoj, koji pruža zdravstvene usluge populaciji od 1.200.000 stanovnika, a doprinos Univerziteta u Hajdelbergu ovom projektu je od neprocjenjive važnosti.