Unaprijediti visoko obrazovanje u Republici Srpskoj

Stanje u visokom obrazovanju u Republici Srpskoj moramo unaprijediti i poboljšati. Odlučan je u svom cilju novoimenovani ministar u Vladi Srpske Srđan Rajčević.

Poslije Banjaluke, stigao je u Istočno Sarajevo, jer zna da je Univerzitet, kako kaže, žila kucavica istočnog dijela Srpske i baš kao takav veoma važan faktor za Vladu RS.

"Moraćemo da poboljšamo stanje u visokom obrazovanju što uključuje i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, kao i Univerzitet u Banjaluci, kao naša dva javna Univerziteta i jednog integralnog obrazovnog sistema u Republici Srpskoj", istakao je Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS.

Srđan Rajčević prošle je sedmice preuzeo resor, a danas već stigao u Istočno Sarajevo. Na tome su mu zahvalni u rektoratu. A ni oni nisu nisu gubili vrijeme, pa su zatražili novu upisnu politiku, jer dosadašnja bilježi pad broja studenata.

"Do sada ta upisna politika, to znam, dugi niz godina je bila dosta ne definisana, to ne zavisi samo od nas, vjerovatno, da hoće se promjeniti, jer naš cilj je zadržati što veći broj studenata sa ovih prostora", istakao je Stevo Pašalić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Današenjem sastanku prisustvovao je predstavnik studenata. Od ministra je tražio samo jedno, a to je da izgradnja studentskog doma u Lukavici krene što prije.

"Vlada RS je održala svoje obećanje i donijela odluku o izgradnji tog studentskog centra, tako da je ostalo na JU Studentski centar Lukavica da raspiše tender za izgradnju istog", istakao je Dušan Simanić, predsjednik SPUIS-a.

"Naravno da će Ministarstvo učiniti sve da te pripreme ubrza i da već sa proljeća, studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu dobiju adekvatan smještaj", naglasio je Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS.

Nezaobilazna tema su bili i studenti koji nisu uspjeli da završe studije po starom programu. Resorni ministar na stolu ima nekoliko modela za rješavanje ovog pitanja. Za koji model će se odlučiti znaće se tek kada budu završene konsultacije sa predstavnicima koji ne studiraju po Bolonji.