Umjereno oblačno sa sunčanim intervalima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i toplije, a krajem dana sa zapada se očekuje naoblačenje.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha od šest do 12, na jugu Hercegovine do 14, a na planinama do četiri stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, uglavnom južnih smjerova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niskih oblaka, a u ostalim krajevima preovladava malo do umjereno oblačno vrijeme, dok je u Hercegovini vedro.

Na Sokocu je jutros u 7.00 časova izmjereno minus pet stepeni, u Bijeljini, na Han Pijesku i Srebrenici minus četiri, a na Bjelašnici, u Kalinoviku, Gacku, Tuzli i u Livnu minus tri stepena.

U Brčkom, na Čemernu, u Višegradu, Bileći, Rudom, Bugojnu, Ivan Sedlo i Zvornik minus dva stepena, u Doboju i Sarajevu minus jedan, u Banjaluci, Šipovu, Sanskom Mostu i Krupi na Uni nula, U Novom Gradu i Mrkonjić Gradu jedan, u Ribniku dva, u Trebinju četiri, u Mostaru pet, a u Neumu sedam stepeni Celzijusovih.

Visina snijega na Han Pijesku jutros iznosi 16 centimetara, na Sokocu šest, na Čemernu i u Kalinoviku pet, a u Srebrenici jedan centimetar.

U protekla 24 časa časa u Bileći je palo dva litra kiše po metru kvadratnom, a u Gacku jedan litar. Padavina je bilo i u Trebinju i na Čemernu.