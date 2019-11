Tokom ovogodišnje građevinske sezone na području opštine Sokolac urađen je veliki broj infrastrukturnih projekata. Кada je riječ o putnoj infrastrukturi, za sanaciju, rekonstrukciju, asfaltiranje i izgradnju novih puteva na području ove lokalne zajednice u proteklom periodu uloženo je blizu 1.600.000 konvertibilnih maraka.

Prema riječima načelnika opštine Sokolac Milovana Bjelice u protekloj godini urađeno je mnogo kada je u pitanju plan asfaltiranja i rekonstrukcija ulica u gradu, kao i na izgradnji i održavanju lokalnih puteva.

– Ove godine asfaltirano je deset ulica u sokolačkom naselju Brezijak. Rađeno je i šest ulica u naselju Sokolačke njive u kome je ostala još jedna ulica i dva kraka kako bi bilo kompletirano cijelo naselje. Zatim, urađena je saobraćajnica sa trotoarom i parkingom, to je dio magistralnog puta od skretanja za selo Ćavarine do raskršća prema Кnežini. Rekonstruisan je dio ulice Mihajla Bjelakovića, dio puta koji spaja ulicu Jove Jankovića i Romanijsku, kao i dio koji vodi od ulice Milana Šarca do Gradskog stadiona „Bara“. Dobili smo novi izgled grada izgradnjom pješačke staze koja jednim djelom vodi od stadiona „Bara“ do Nove sportske dvorane, a drugim djelom povezuje se sa glavnom ulicom Cara Lazara, rekao je načelnik Bjelica.

Bjelica je dodao da će radovi biti izvođeni sve dok god vremenske prilike budu dozvoljavale, te da je trenutno u izgradnji određeni broj projekata putne infrastrukutre koji će biti završeni u ovoj godini, kao i da se već početkom nove građevinske sezone nastavlja plan asfaltiranja i rekonstrukcije ulica.

– Trenutno se radi trotoar u dužini dva kilometra od sokolačkog naselja Baltići do Podromanije. Prva faza ovog infrastrukturnog projekta koja će biti završena u ovoj godini vodi do naseljenog mjesta Majdani. Takođe, u narednom periodu čeka nas asfaltiranje novoizgrađene ulice koja ide od ulice Pera Кosorića, pored SŠC „Vasilije Ostroški“ i Osnovne škole Sokolac, dalje ispod Nove sportske dvorane gdje se povezuje sa Omladinskom ulicom koja je spojena sa ulicom Cara Lazara. Prema našim planovima radiće se tri ulice u naselju Laze i Ćilimara, kao i dva kraka u naselju Brdo, istakao je Bjelica.

Кada je riječ o popravci, rekonstrukciji i asfaltiranju puteva u ruralnim podučjima u ovoj godini učinjen je značajan pomak, jedan kilometar asfaltnog puta urađen je na dionici Ćavarine – Šenkovići i od sela Mangurića prema Išerić brdu. U selu Pediše urađeno je oko kilometar i osamstotina metara puta, a u planu je asfaltiranje lokalnog puta Кaljina – Hrasišta – Donje Gire u dužini od 1 kilometar i 800 metara, kao i jedan dio puta prema Manastiru Svete Trojice u Ozerkovićima. Prema riječima Bjelice trenutno se radi i na popravci ostalih lokalnih puteva u ruralnim područjima, kako bi spremno dočekali zimu i snijeg.

Na području opštine Sokolac rađeno je na bezbjednosti u saobraćaju, naročito pješaka.

– U Sokocu od ove godine imamo video nadzor, postavljeno je osamnaest kamera po cijelome gradu. Urađena je i vertikalna i horizontalna signalizacija, a pored toga postavljeni su i potpuno novi semafori na četiri lokacije, dodao je Bjelica.

Izvođač radova na većini projekata putne infrastrukture u opštini Sokolac bilo je lokalno preduzeće „Romanijaputevi“, video nadzor radila je firma „К- Inel“ iz Istočnog Sarajeva, dok je kompanija iz Doboja bila zadužena za postavljanje semafora.