Ugažen snijeg i poledica na putevima u zapadnim krajevima BiH

Prohodnost putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros je zadovoljavajuća, ali se zbog ugaženog snijega i poledice savjetuje oprez na dionicama Bihać-Bosanski Petrovac, Bosanski Petrovac-Drvar, Livno-Kupres i Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Magle i niske oblačnosti mjestimično ima kotlinama i uz riječne tokove, a vozačima se savjetuje da na put ne kreću bez zimske opreme.

Na planinskom prevoja Borova Glava na dionici Šuica-Livno učestali su izlasci divljih konja na kolovoz, posebno u jutarnjim i večernjim časovima.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce ovog vikenda, kao i u ponedjeljak, 16. decembra, saobraćaj će se odvijati naizmjenično, jednom trakom, a moguće su i kratkotrajne obustave.

Zbog izgradnje mosta na rijeci Savi izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, dionica Brčko-Donja Bukovica, zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Zbog radova sporije se saobraća i na dijelu gdje se spajaju auto-put Banjaluka-Doboj i magistralni puta Johovac-Rudanka, na magistralnim putnim pravcima Modriča-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-Karuše na granici Republike Srpske i FBiH, Karakaj-Drinjača, Drinjača-Milići-Vlasenica, na području Prijedora gdje je u toku izgradnja kružnog toka, te Kotor Varoš-Obodnik i Krupac-Bogatići, granica Srpske i FBiH.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka, Lopare /Mačkovac/-Čelić, Šekovići-Caparde, na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, kao i na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

U FBiH zbog radova su aktuelne polučasovne obustave saobraćaja uz petnaetominutno propuštanje vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac. Izmjene u odvijanju saobraćaja akteulne su do 16.00 časova, a poslije toga se ovoj lokaciji saobraća jednom trakom, naizmjenično.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, saobraća se dvosmjerno od 5.00 do 21.00 časova, zatim od 21.00 do pola časa poslije ponoći vozila se propuštaju naizmjenično, dok je pola časa poslije ponoći do 5.00 časova ujutro saobraćaj kroz tunel obustavljen.

Za vrijeme obustave vozila ukupne mase do sedam i po tona koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad sedam i po tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih čekanja na prelazak granice. I dalje je zbog bezbjednosnih razloga obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH imaju mogućnost da provjere trenutno stanje saobraćaja graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.