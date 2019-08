Ugašen požar u "Energoinvestu"

Brojne vatrogasne ekipe uspjele su se izboriti sa požarom koji je juče buknuo u bivšoj fabrici "Energoinvest" u Istočnom Sarajevu. Ogormne količine pepela i dima širile su se opštinom, zbog čega je i načelnik izdao upozorenje mještanima da ne izlaze na ulice.

Iz bezbjednosnih razloga nikome nije bio dozvoljen ulazak u krug fabrike. Mještani pričaju da je vatra gorjela čitavu noć, a strahovali su i od opasnosti da se požar proširi na plinovod.

"Došla sam, vidjela sam gusti dim, komšije su rekle da je to čitav dan tinjalo, noćas do dva sata nismo se smirivali. Naš načelnik je objavio zaista da se malo stanovništvo udalji, da se zatvori, jer se ne zna šta je, koja je to smjesa tu".

"Osjećam se sigurno. Je li bilo strašno juče? Pa jeste, jeste bilo strašno i sinoć je bio plamen", pričaju mještani.

Iz Republičke uprave civilne zaštite poručuju da više nema opasnosti od širenja požara. I oni su svoje resurse stavili na raspoloaganje.

"Mi smo iz Republičke uprave civilne zaštite danas pozvali pojačanje iz okruženja, iz Rogatice, stavili smo neke jedinice bili poput Foče u pripravnost ukoliko bude neophodno da pozovemo i njih", istakao je Veseljko Elez, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Uzrok požara još nije poznat. Policija će obaviti uviđaj a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac. Danas su se oglasili i pojedinci iz SDS-a koji pokušaju da ispolitizuju slučaj govoreći da je požar čak i namjerno podmetnut. Pojavile su se razne priče, pa su se vlasnici oglasili saopštenjem.

"Društvo demantuje sve navode da su prilikom požara gorjele bilo kakve otrovne materije koje mogu biti štetne po zdravlje. Obavještavamo javnost i da je do požara došlo nesrećnim slučajem, za koji je odgovorno društvo "Tola Company" koje je prihvatilo odgovornost za izbijanje požara i koje će isplatiti svu nastalu štetu Društvu. Dakle, nema sumnje u pogledu odgovornosti za izbijanje požara i ništa osim građevinskih materijala ugrađenih u krov i zidove nije izgorjelo. Upravo iz navedenog se vidi da je zlonamjerna tvrdnja da je požar namjerno uzrokovan kako bi se "prikrile" navodne nezakonite aktivnosti", saopštili su iz "Energoinvesta".

Požar je izbio juče oko 11 časova. Izgorjelo je 400 kvadratnih metara prazne hale.