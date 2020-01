Udruženje "Peti odred" uručilo pečenice socijalno ugroženima

U vrijeme darivanja, Udruženje "Peti odred" sjetilo se socijalno ugroženih saboraca i porodica poginulih članova specijalne brigade MUP-a Srpske. U susret Božiću njih 11 obradovali su pečenicama. Među njima je bila i Petra Ilić, čiji je sin Slobodan, tada 21-godišnjak, poginuo 1993. braneći Doboj u obližnjoj Svjetliči.

"Jedino oni su me se sjetili, nikad niko više, a vjerovanto zato šti su bili s njim i što se poznaju, i hvala im mnogo na tome više mi znači to što me se sjećaju nego bilo šta što mi daju, da se ne zaboravi ono što je on uradio“, izjavila je Petra Ilić, majka poginulog borca.

Podjela pečenica jedna je u nizu aktivnosti Udruženja "Peti odred".

Njeguju je već pet godina.

"Mi imamo organizovanu socijalnu kartu u udruženju i zavisno od trenutne situacije pomognemo ili novčano, ili pečenicom, ili na bilo koji drugi način samim obilaskom, davanjem krvi", ističe Dragan Stokanović iz Udruženja "Peti odred".

U tome im pomažu dobrotvori, ali i gradska uprava. Ne mogu, kaže prvi čovjek Doboja, da ne budu dio njihovih humanih akcija.

"Ovo je human gest gdje oni misle o porodicama poginulih i gdje obilaze tokom čitave godine svoje saborce, njihove porodice i svakako da njeguju našu istoriju tradiciju i to je ono za svaku pohvalu“. izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Više od poklona znači im što ih se sjete, kažu oni koje su obradovali. Trudimo se da to svake godine, bude neko drugi, objašnjavaju u Udruženju. Naredni čin humanosti za koji se pripremaju je darivanje krvi, povodom Dana Republike.