U vrijeme pandemije bila smanjena industrijska proizvodnja, povećanje potrošnje struje u domaćinstvima

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/ Luka Petrović rekao je da će proces isplate otpremnina radnicima koji odlaze iz ovog preduzeća biti realizovan u narednih 30 dana.

"Riječ je o 550 ljudi, prosječna otpremnina će biti oko 40.000 KM plus obaveze koje se moraju platiti državi i to će biti realizovano u sljedećih 30 dana", rekao je Petrović, dodavši da je ovaj proces bio zamrznut u vrijeme pandemije virusa korona, te da se za odlazak iz preduzeća uz otpremnine javilo 950 ljudi.

Petrović je naveo da je prije nekoliko dana dogovoreno da svi potpišu sporazume 25. juna i dobiju novac u rokovima - po potpisu sporazuma šest prosječnih plata, a ostatak u roku od 60 dana od potpisivanja, dodavši da je novac za te namjene rezervisan.

On je za ATV rekao da ERS i dalje ima višak zaposlenih i da se mora reorganizovati sistem koji treba da živi od onih prihoda koje mu je Regulatorna komisija za energetiku propisala.

Petrović je naveo da to trenutno nije moguće i da su zato tome pristupili.

On je rekao da ERS godišnje prometuje više od 600 miliona KM, te da je najveći uplatilac prihoda u budžet Srpske sa više od 9.500 direktno zaposlenih radnika u Srpskoj.

Govoreći o cijeni struje tokom pandemije virusa korona, Petrović je naglasio da je ona jeftinija zato što je evropska privreda stala, te je prestala potražnja za električnom energijom.

"Ispostavilo se da su april i maj imali najniže cijene u proteklih 15 godina, koliko pratimo analizu berzi. Cijene su primjera radi od 18 do 24 evra, a u ovim periodima godine inače je najjeftinija električna energija i tokom aprila i maja bude od 35 do 45 ili 50 evra. Znači, nama je cijena električne energije otišla duplo niže", pojasnio je Petrović.

On je rekao da je ERS jedina na Balkanu koja je izvozno orijentisana, što znači da su smanjeni prihodi od izvoza.

"Ako je izvozna cijena bila daleko ispod našeg proizvodnog miksa, a on znači koliko košta megavatčas `Elekroprivredu` kada to kupuje od pet proizvodnih preduzeća - a košta 35 evra. Mi prodajemo tu energiju po 22 evra, znači da nemamo prihod. Ne mogu reći da mi gubimo, međutim bili smo svjesni, ako su nam manji prihodi da ne idemo u minus i bilo je neophodno da pravimo uštede i racionalizaciju svih troškova u preduzećima", naveo je Petrović.

On je dodao da je u ERS-u na početku pandemije virusa korona formiran krizni štab koji je predočio šta je to realno što se može smanjiti od troškova, ne samo ova dva-tri mjeseca već do kraja godine.

"To radimo da bi nam bilans stanja i uspjeha bio pozitivan na kraju godine, da bismo ispoštovali plan poslovanja, da budemo u plusu 100.000 KM, iako smo imali mnogo manje prihoda", pojasnio je Petrović.

Direktor ERS-a je rekao da je tačno da je u vrijeme pandemije virusa korona u Srpskoj bila smanjena industrijska proizvodnja, ali je dodao da je bilo povećanje potrošnje struje u domaćinstvima.

"Nama se desio disbalans, potrošnja u domaćinstvima je povećana za 20 odsto, a smanjena je u privredi za 30 do 40 odsto, pa smo u tom miksu potrošili skoro istu količinu energije s tim što nam je energija koju prodajemo domaćinstvima najjeftinija na Balkanu - 22,5 evra. S druge strane, u Srbiji je `zelena zona` 25 evra, a do 60 evra `crvena zona`. Kod nas je svima cijena 22,5 evra, koliko god potrošili", naveo je Petrović.

On smatra da je, bez obzira na sve napade, Vlada Srpska tokom virusa korona svojim mjerama sačuvala mir i zdravlje ljudi.

"Mislim da su 16. marta svi željeli da ostanu zdravi, a 16. juna će željeti da imaju onu platu od 16. marta. Budimo realni, 16. marta je bila jedna priča i jedno okruženje, bezizlaznost, da ne možete nabaviti respiratore, da nemate dovoljno kapaciteta u bolnicama ako nam se desi scenario kao u Italiji i Španiji i svako je pitao hoćemo li se izvući. I onda je neko našao smjelosti i obraza da traži da se preispita da li su te mjere bile po Ustavu", rekao je Petrović.

On je dodao da su "to ljudi koji nisu živjeli ovu koronu, nisu svjesni da je ovakva Srpska kroz institucije sačuvala građane".

Petrović je rekao da je Vlada Srpske isplatom plata i doprinosa onima koji u vrijeme virusa korona nisu radili željela da sačuva radna mjesta.

On smatra da nije pametno zaustavljati investicioni ciklus jer time domaća privreda neće moći da obavlja svoj promet i onda će biti ugrožen realni sektor koji ima ogroman broj radnih mjesta, više od 60 odsto.

"Zbog toga je pametno što će `Putevi Srpske`, `Elektroprivreda Srpske` ići u kreditne aranžmane za hitnu realizaciju projekata, čime će probuditi realni sektor", naveo je Petrović.

On je rekao da ne traba ukidati ni socijalni sektor, te je naveo primjer Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za koje se svake godine iz republičkog budžeta izdvoji 352 miliona KM za razna davanja.

"Ovdje neko želi da se odustane i od socijalnih programa i investicija. Vidjeli ste primjer Univerzitetskog kliničkog centra Srpske, kao da je cijelo bogatstvo Srpske u parkingu ili hotelu. Čim otvorite jednu investiciju počnu napadi da se to zaustavi. Logično je da opozicija želi da stane aktivizam u investicijama, da se smanje izdaci na davanja iz budžeta, kako ne bismo imali aktivnosti. Međutim, izbor vlasti je jednostavan - mora se ići naprijed", naglasio je Petrović.

(Srna)