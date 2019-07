U Velikom Palančištiu kod Prijedora održan Crkveno-narodni sabor

Povodom Petrovdana, u Velikom Palančištiu kod Prijedora održan je Crkveno-narodni sabor, koji se organizuje se kod spomen - hrama, izgrađenog u znak sjećanja na Srbe s ovog područja, stradale u ustaškom pokolju 1942. godine. U ovo pokolju, ubijena je skoro polovina srpskog stanovništva u ovom selu, a o istini se ćutalo više od šest decenija.

Ovdje je izvršen zločin genocida nad srpskim narodom, pod okriljem tadašnje Nezavisne države Hrvatske, a jednak tom zločinu bilo je i skivanje stradanja od strane komunitisčkih vlasti, poručio je srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, koji je prisustvovao Crkveno-narodnom saboru. On je naglasio da se ovdje htjelo zatrti srpstvo i uništiti pravoslavlje, što je bila zvanična politika tog vremena.

Mještanin Velikog Palančišta, devedesetogodišnji Ljupko Mikić, nikada neće zaboraviti oktobar 1942. godine, kada su mu u stravičnom ustaškom pokolju ubijeni otac, stric i i drugi brojni rođaci i komšije. Kao dječak, bježeći od ustaša, preživio je pokolj skrivajući se po selu i šumi.

- Po mom saznanju, ovdje je ubijeno 750 duša iz Malog Palančišta, Božića i jelovca, a najviše je platilo Palančište, pošto je odatle i krenuo ustanak - rekao je Mikić.

Ovdje je za jedan dan ubijeno 464 Srba, a među njima više od dvije stotine djece. Zahvaljujući vjernicima, u Velikom Palančištu, izgrađen je spomen hram.

- Veliko Palančište je u tom pokolju izgubilo 48 odsto stanovništva, koje se više nikada biološki nije obnovilo. Nadamo se boljem i ovaj hram budi neku nadu i na bolje sutra - izjavio je paroh palančiški protonamjesnik Vladislav Vučanović.

Potomci žrtava kažu da se ovdje desio dvostruki zločin, prvi put kada su njihovi preci ubijeni, a drugi, kada se o istini ćutalo. Podrška srpskog člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika u očuvanju istine, značajna je za narod s ovog područja.

- Mi smo zamolili srpskog člana Predsjendištva BiH da nam pomogne da damo na značaju tom zločinu koji se desio , da ponovo učimo svoju istoriju, jer šta je čovjek koji ne zna svoju istoriju, kako donositi odluke u budućnosti -rekla je potomak žrtava Veliko Palančište Bojana Ćopić.

- Јoš uvijek za ovih 60 godina te se porodice nisu uspjele oporaviti , odnosno dostići taj broj ljudi koji su imali tada , djece, žena i muškaraca. Tako da to je ogroman problem na ovim prostorima. Evo, kada već svi žele da se priča o istini, evo ja sam za to da se ova istina ispriča do kraja - dodao je predsjednik GO SNSD-a Prijedor Saša Bursać.

Srpski član Predsjedništva, uz narod Velikog Palančišta, prisustvovao je crkvenoj službi, obišao spomen - groblje i zapalio svijeće. Uoči Petrovdana, organizovan i običaj paljenja petrovdanske vatre ili lila.