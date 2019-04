U toku sedmice podjela regresiranog goriva

Podjela regresiranog goriva poljoprivrednicima na benzinskim pumpama u Srpskoj počeće ove sedmice, najavljuju iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Danas će, kako navode, biti završen prvi obračun korisnika koji su se do sada prijavili, a nakon toga, pa sve do 15. majabiće urađen i drugi obračun, tako da poljoprivrednici imaju još vremena da ažuriraju svoje podatke u APIF-u odnosno Registru poljoprivrednih gazdinstava, što je obaveza svake godine do 15.maja.

"Oni koji su to ranije uradili, ulaze u prvi obračun za regresirano gorivo, oni koji će to kasnije uraditi ući će u drugi obraćun, tako da se niko ne brine, jer ce svi koji azuriraju svoje podatke u Registru i koji uspunjavaju uslove dobiti regresirano gorivo. Takva je praksa bila i ranijih godina", naveli su za ATV u resornom ministarstvu.

Gorivo se može preuzeti na gotovo svim pumpama u RS, jer su potpisani ugovori sa više od 40 distributera. Na pojedinim pumpama za podjelu su već spremni samo se čeka zeleno svjetlo ministarstva.

Svake godine ministarstvo za ovu namjenu izdvaja u prosjeku sedam miliona KM iz agrarnog budžeta.

Regresirano gorivo se nabavlja po cijeni 0,60 KM nižoj od maloprodajne cijene dizela na benzinskoj pumpi, a ograniceno je na 100 litara po hektaru.