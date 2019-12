U Srpskoj za sutra najavljen snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, te snijegom u planinama na istoku.

Ujutro se očekuju slabe padavine u većini krajeva, koje će prestati prijepodne, osim na istoku, gdje će biti slabe kiše i snijega na planinama, uz mogućnost formiranja manjeg sniježnog pokrivača.

Tokom dana vjetrovito i oblačno, sa sunčanim intervalima, uz poneki mogući pljusak. Prema večeri u većini predjela suvo i svježije.

Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima sjeverozapadni, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od jedan do šest, na planinama od minus tri, a najviša dnevna od sedam do 12, u centralnom planinskom pojasu do tri stepena.

Temperatura u 13.00 časova: Bjelašnica jedan, Čemerno, Kalinovik, Banjaluka osam, Han Pijesak, Srbac, Ivan Sedlo devet, Bileća, Gradačac, Livno, Sokolac 10, Bihać, Grude, Prijedor, Široki Brijeg, Trebinje 11, Foča, Šipovo, Mrkonjić Grad, Sanski Most 12, Ribnik, Bugojno, Doboj, Sarajevo, Zenica 13, Bijeljina, Mostar 14, Tuzla 15, Neum 16, Srebrenica, Rudo 17 i Višegrad 18 stepeni.

U utorak, 24. decembra, doći će do stabilizacije vremena, pa će jutro biti prohladno, na planinama hladno, oko rijeka i po kotlinama sa maglom, a tokom dana biće sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Snijeg moguć jedino na planinama na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od nula do pet, na jugu do sedam, na planinama od minus tri, a najviša dnevna od sedam do 12, na jugu do 14, a u centralnom planinskom pojasu do dva stepena.

U srijedu, 25. decembra, preovladavaće oblačno vrijeme, mjestimično sa pavinama. Jutarnja temperatura od minus jedan do četiri, na jugu do šest, na planinama od minus pet, a najviša dnevna od šest do 11 stepeni, na jugu stepen dva viša, u centralnom planinskom pojasu do nula stepeni.

U četvrtak, 26. decembra, zbog hladnijeg vazduha sa sjevera jutro će biti hladnije, sa slabim mrazem u centralnom pojasu zemlje, a u planinama umjerenim. Tokom dana mogući sunčani intervali, a na planinama ostaje prohladno s prestankom padavina i djelomično kidanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od minus dva do tri, na jugu do pet, na planinama od minus šest, a najviša dnevna od pet do 10, na jugu do 12, u centralnom planinskom pojasu do nula stepeni.