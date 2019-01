U Srpskoj nezadovoljni radom Instituta za nestala lica BiH

Još se traga za više od sedam hiljada nestalih u proteklom ratu u BiH. Institut za traženje nestalih BiH osnovan je prije 10 godina, ali do sada je najmanje uradio za nestale Srbe, smatraju u Republici Srpskoj.

Porodice 1.662-oje nestalih Srba više od dvije decenije ne znaju gdje su njihovi najmiliji. Ni traga ni glasa o nestalom sinu nema ni Zdravko Jorgić iz Piskavice kod Banjaluke. Kaže da je tek prije dvije godine saznao da je njegov Dalibor ubijen u Vogošći, ali tijelo još nije pronađeno.

"Do sada sam očekivao da će možda nešto biti, bar neku kost da pronađem. Ja sam svjestan da on ne može doći živ, da on nije živ. Ali nisam nikada zamišljao da neću moći naći posmrtne ostatke da ga sahranim dostojanstveno, da zapalim svijeću da odem na grob", istakao je Zdravko Jorgić.

Jorgić kaže da je najviše razočaran u rad Instituta za nestala lica BiH. Razlog je, priča, to što je u Republici Srpskoj bilo oko pet i po hiljada nestalih, a do 2008. godine pronađeno ih je oko tri i po hiljade, zahvaljujući tadašnjoj Republičkoj organizaciji za traženje nestalih. Najpametnije bi bilo, kažu iz Savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH, da se postupak traženja nestalih vrati na entiteski nivo.

"Porodice u nekom slučaju, u nekim sastancima u većem obimu, kao i skupštine ili odbori traže koliko je moguće da se vrati na prvobitni slučaj, da se Republička organizacija izbori da osnujemo tim za traženje nestalih lica na nivou Republike Srpske. Da Republika Srpska ima jedan svoj institut kao institut koji bi radio i djelovao na tom planu koji bi sigurno imali veće uspjehe nego do sada", istakao je Marko Grabovac, Savjetodavni odbor instituta za nestala lica BiH.

Do sada je verifikovano 26 hiljada, od ukupno 34.964 prijavljenih nestalih. Iz Instituta za nestala lica BiH kažu da će ukupan broj nestalih biti i manji, jer neće svi imati taj status. Za 911 lica sa spiska utvrđeno je da su živi. Svjesni su i u Institutu da je broj onih za kojima se traga i dalje velik.

"U BiH se još uvijek traga za 7.228 nestalih osoba. Iako je u procesu traženja nestalih osoba u našoj zemlji urađen ogroman dio posla, konačno rješenje još nije ni blizu. Njihove porodice, koje žive u svim dijelovima naše zemlje još uvijek su u neizvjesnosti, bez ikakvih informacija o svojim najmilijim. Svjesni smo i mi i porodice da sve nestale osobe neće biti pronađene, ali potrebno je uložiti maksimalne napore kako bi broj onih koji će zauvijek ostati nestali bio što manji", istakli su iz Instituta za nestala lica BiH.

Iz Instituta kažu da imaju problema sa informacijama o masovnim grobnicama, ali i sporim procesima u Tužilaštvu BiH za dobijanje dozvola za ekshumacije. I na to su upozaravali iz Republičke organizacije poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila, zbog čega su podnosili inicijative za vraćanje nadležnosti procesa traženja nestalih na entiteski nivo.