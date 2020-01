U Srpskoj prijavljeno osam oboljelih od teške respiratorne infekcije

U bolnicama u Republici Srpskoj je od 13. do 19. januara prijavljeno osam oboljelih od teške respiratorne infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Srpske.

Domovi zdravlja u Republici Srpske u ovom periodu prijavili su 3.913 akutnih respiratornih infekcija i 756 oboljenja sličnih gripu.

Od početka sezone od 1. oktobra prošle godine ukupno je prijavljeno 56.207 slučajeva akutne respiratorne infekcije, 8.897 oboljenja sličnih gripu i 166 teških akutnih respiratornih infekcija.

Iz Instituta navode da je najveću učestalost prijavljivanja oboljenja sličnih gripu imala regija Istočno Sarajevo, a najmanje Bijeljina i Zvornik, dok je najviše slučajeva teške akutne respiratorne infekcije od početka sezone prijavljeno u dobojskoj bolnici.

Među oboljenjima sličnih gripu najviše je slučaja u uzrastu od pet do 14 godina, kao i do četiri godine, dok je u kategoriji teških akutnih respiratornih infekcija najviše u dobi do četiri godine i od 30 do 64 godine.

U Institutu su istakli da su u navedenoj sedmici testirana dva uzorka teške akutne respiratorne infekcije, kao i jedan uzorak oboljenja sličnog gripu koji je pokazao da je bio pozitivan na virus gripa tip A.

"Od početka sezone od uzetih uzoraka od oboljelih od ovih grupa infekcija u Republici Srpskoj, sedam odsto uzoraka bilo je pozitivno na virus influence, dok je prošle sezone u ovom period bilo 42 odsto", navode u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Iz Instituta navode da je, zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje je mnogo ljudi, neophodno primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene, kao i higijene prostora.

"Osim redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i o osobama u okruženju", navode iz Instituta.

U narednom periodu, ističu iz Instituta, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama i osobama u ustanovama za trajni boravak.

"Trajanje posjete treba svesti na minimum, u posjetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbjegavati blizak kontakt sa oboljelim", preporučili su iz Instituta.