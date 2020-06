U prosvjeti u ovom momentu ima viška radnika. Poručila je to za ATV, ministar prosvjete i kulture Srpske.

Taj je višak, kaže Natalija Trivić, svakako angažovan, ali ne mogu da ispune normu u osnovnom zanimanju pa se to nadopunjava kroz određene sekcije. Podaci pokazuju da broj upisane djece direkno utiče na broj zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.

"Nije jednostavno nekome ko je radio 30 godina u školi reći da više nema dovoljno časova ili da je jednostavno tehnološki višak i da uzme svoju radnu knjižicu i da ide kući. To je strašno u smislu posvećenosti tih ljudi, rada koji su uložili, jednostavno u vremenu u kojem svi živimo to su izazovi, ne samo nas, nego mogu da kažem i cijele Evrope i do te mjere ne možemo da utičemo", kaže Natalija Trivić.

Vlada zato ima rješenje. Plan je da se otvori mnogo više predškolskih ustanova u kojima bi mogli da budu zaposleni radnici koji su višak u osnovnim i srednjim školama. To je neophodno, kažu u Republičkom pedagoškom zavodu.

"Takođe će biti dobro da će otvaranjem više predškolskih ustanova biće angažovano i veći broj radnika bilo onih koji završe predškolsko vaspitanje ili radnika koji su sticajem okolnosti zbog smanjenja broja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju ostati bez norme i na taj način ćemo dobiti kvalitet i predškolsko obrazovanje ćemo podići na viši nivo", rekao je Predrag Damjanović, direktor Republičkog predagoškog zavoda.

Predškolska ustanova ne služi samo za čuvanje djece. Ona je jedan oblik vaspitno – obrazovnog rada, poručuje Damjanović. Zato ih, kaže, treba otvarati pri školskim objektima, kako u velikim, tako i u malim sredinama.